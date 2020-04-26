HDP: İktidar işçilere "ölün" diyor; üretime ara verilsin

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Emekten Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse, Antep’te bulunan bir ayakkabı fabrikasında çalışırken koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden İşçi Uğur Kartal’a ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“İktidar uyarılarımızı dikkate almadı, dün bir işçi daha hayatını kaybetti” başlıklı açıklamada, “Gaziantep’te bulunan Akınalbella ayakkabı fabrikasında çalışan bir işçi arkadaşımızı daha, koronavirüsten yitirdik. Tüm dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran koronavirüs, can almaya devam ediyor. Virüse karşı, evde kalmak, azami izolasyon, asgari sosyal etkileşim gibi tedbirler geliştiriliyor. Ama bu önlemlerin hiçbiri işçiler için geçerli değil. Özellikle de Türkiye’de. Sağlığı değil, ekonomiyi önceleyen AKP iktidarı, zorunlu olmayan sektörlerde sermayeyi teşvik ederek, çalışmayı sürdürüyor. İktidar bu olağanüstü süreçte, işçilere ‘Ya çalışarak ölün ya da evde kalarak açlıktan ölün’ diyor” ifadelerine yer verildi.

Zorunlu olmayan sektörlerde üretime ara verilmesi ve işçilere ücretli izin sağlanması gerektiği uyarısını yineleyen HDP açıklamasında, “Daha önce koronavirüs vakalarının görüldüğü fakat çalışmaya devam eden fabrikaların adını vererek, Mecliste konuyu gündeme taşıdık. Dün bir işçinin hayatını kaybettiği Akınalbella fabrikası, salgın konusunda uyarıda bulunduğumuz fabrikalardan biriydi. Bütün uyarılarımıza ve tespit edilen vakalara rağmen bu fabrikalar çalışmaya devam ediyor. İnsanlar ayakkabı üretsin diye canlarından ediliyor. Bu dayatma sonucunda dün Akınalbella’da çalışan, 27 yaşındaki Uğur Kartal’ı yitirdik” denildi.

Kartal ailesine ve işçi sınıfına başsağlığı dileyen HDP, “Daha kaç işçi bu çarklarda yitip gidecek? Felaket kapımızda, çok geç kalmadan zorunlu olmayan sektörlerde üretime ara verilmeli ve işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır” çağrısında bulundu. (HABER MERKEZİ)

Antep Akınbella Terlik'te 27 yaşındaki işçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Türkmen serbest bırakıldı

Antep Melike Tekstilde koronavirüs iddiası üzerine işçiler iş bıraktı