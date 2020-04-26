‘AKP Milletvekili Ali Özkan maden patronlarının avukatlığını yapıyor’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa Soma’nın “kırmızı alarm” verdiğini belirterek madencilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. AKP Manisa Milletvekili Ali Özkan ise Soma’da madenlerin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına harfiyen uyduğunu, işçilerin yüzde 25’inin çalıştırıldığını, sadece tamir tarama, su çekimi, drenaj ve tamir işlerinin yürütüldüğünü, kesinlikle üretim yapılmadığını söyledi.

Bağımsız Maden İş Sendikası da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla AKP’li Özkan’ın maden patronlarının avukatlığını yaptığını belirtti. Açıklamada, “Maden işçilerinin sağlığı sizin kârınızdan daha önemlidir. AKP Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan’ın tazminat mağduru maden işçileri, nasıl sarı sendika ve maden patronları ile işbirliği yaparak mağdur ettiyse şimdi de maden patronlarını koruyup kollamaya devam ediyor” denildi.

Bağımsız Maden İş Sendikası, AKP’li Mehmet Ali Özkan’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Madenciler ölümle açlık arasında tercihe zorlanmıyorlar mı?

Gerçek manada madenlerde işçi sağlığı ve korona virüsüne karşı ne türlü önlem alınıyor?

Soma’da tüm madenler üretime devam etmiyor mu?

Geçtiğimiz günlerde üç madenci kardeşimizin katledildiği İmbat Maden İşletmesi’nde kurtarma çalışmaları için durdurulan vardiyada çalışan ve iş bıraktırılan maden işçileri telafi çalışmasına çağrılmadı mı?

Madem üretim yok; İmbat, Demir Export, Yeni Anadolu ve Kolin maden işletmelerinde son 1 aylık üretilen kömür miktarlarını neden açıklamıyorsunuz?

Madem üretim yok, İmbat maden işletmesinde Lavvar ve Torbalama tesisleri neden tam kapasite çalıştırılıyor?

İmbat Maden İşletmesinde yaklaşık 70, Yenianadolu Maden İşletmesinde Yaklaşık 50, Polyak’ta yaklaşık 20 civarında koronavirüs pozitif vaka olduğu, bazı madenci kardeşlerimizin hastanelerde tedavi altına alındığı, aileleri ve yakın çalışma arkadaşlarının evlerinde karantina altına alındığı yalan mı? (MA)