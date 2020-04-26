Av. Remzi Kazmaz'dan Rize Milletvekili Muhammed Avcı’ya çay mektubu

Doğu Karadeniz'de çay üreticileri koronavirüs salgını nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor. Salgın nedeniyle il/ilçe seyahatlerinin kısıtlanması nedeniyle çay üretimi için yer değiştirmesi gereken çok sayıda kişi tarlalara gidemiyor. Çay, tarladan zamanında hasat edilmesi gereken; hasat edilmezse, 2. sürgün hasadı olamayacak bir ürün olduğu için üretici sıkıntıda. Çaykur'un budama yapılmamış çayı almayacağına yönelik açıklamaları ise soruna yeni bir sorun daha ekledi.

Avukat Remzi Kazmaz, AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı'ya bir mektup yazarak üreticilerin sorunlarını dile getirdi; Avcı'dan çaydaki sorunların çözümüne ortak olmasını istedi. Kazmaz'ın mektubu şu şekilde:

"Sayın Vekilim,

Size bir çay üreticisi ve Çayın Avukatı olarak sesleniyorum.

Geçim kaynağı sadece çay olan müstahsil ve çay işçileri perişan! Çaresiz ve bir o kadarda tepkili. Sizi arıyorlar dertlerini sorunlarını anlatmak için ama bulamıyorlar.

Hatırlıyorsun değil mi Güneysu Gürgen deresi talan edilirken en az 10 kere aradım seni; ‘geliyorum abi’ dedin ama bir türlü gelemedin.

Bak o dereyi ne yaptılar? Bir gün yolun Güneysuya düşerse senin de vicdanın sızlayacak.

Şimdi sana çay üreticilerinin ve çay işçilerinin avukatı olarak sesleniyorum.

Sen vicdanlı ve merhametli bir adamsın Milli görüşün şemsiyesi altında büyüdün. Seni bu millet Ankara’ya gönderirken Muhammet Avcı olarak gönderdi.

O nedenle vicdanının sesini dinle; çay üreticisi perişan Rize sahipsiz. Sen başkalarının sesini değil kendi vicdanının sesini dinle. Sen bu memleketin insanların sorunlarına sahip çıkarsan bu millet yine sahip çıkacaktır. Yanındakilere bakma onlar gibi yapma sen bizim evladımızsın.

Eğer bu zor ve çetin günlerde Rizelinin yanında olamazsan pekala ne zaman olacaksın?

Bugün çay üretici ve işçisinin avukatı olarak seni göreve çağırıyoruz ve seni en yakın zamanda Rize’de bu işi çözümü konusunda acil tedbirlerin alınmasını istiyoruz?

Sen başla biz senin yanında olacağız. Bu konuda istersen size öneri sunabiliriz sevgi ve muhabbetle.

Not: Umarım üretici ve işçinin bu mektubunu ciddiye alırsınız. İkinci mektuba gerek duyar yazarsak inan böyle yazmayacağız.

Derelerin ve çay üreticisinin avukatı Remzi Kazmaz!"

(HABER MERKEZİ)

Rize Fındıklı'da çay üreticilerinin sorunu imece yoluyla çözülecek

Çay üreticileri yaşadıkları sorunlar ve çözümlerine dair imza kampanyası başlattı

EMEP Fındıklı İlçe Örgütü: Çay hasadı için eksikler giderilsin

Üretici ve işçi çay hasadı için 30 Nisan’dan sonra Rize'ye gidemeyecek