26 Nisan 2020 13:23

Tutuklu Gazeteci Mevlüt Öztaş kansere yakalandı

Cezaevinde tutuklu bulunan Gazeteci Mevlüt Öztaş’ın pankreas kanserine yakalandığı öğrenildi.

Gazeteci Mevlüt Öztaş

Kaynak: Elif Öztaş

  • ANASAYFA
  • MEDYA
    • Paylaş

    Tutuklu bulunan Gazeteci Mevlüt Öztaş’ın kansere yakalandığı belirtildi. 2018 yılının şubat ayından bu yana tutuklu olan Öztaş’ın pankreas kanseri olduğu öğrenildi. KHK ile kapatılan Cihan haber Ajansı Muhabiri Öztaş’ın kızı Elif Öztaş, sosyal medya hesabında “Benim babam gazeteci. Katil değil, tecavüzcü değil, hırsız değil... Yapmış olduğu haberle soruşturması başladı, tutuklu yargılanıyor ve cezaevinde kanser oldu... Mevlüt Öztaş yaşamalı” paylaşımında bulundu.

    Mevlüt Öztaş’ın acilen tahliye edilmesi gerektiğini kaydeden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta mahpus eski gazeteci Mevlüt Öztaş 4. evre kanser hastası Papilla vateri kanseri, zor bir bölgede ve önemli bir ameliyatı gerektiriyor Afyon’dan Ankara’ya sevki gecikti, Ankara’da Corona salgınında zor günler yaşıyor. Hala tahliye edilmiyor” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    İmamoğlu'nu karalamak için yapılan kumpas haberle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    'Siyasetin zamanı mı' frenine karşı; evet, tam da siyaset, hep siyaset zamanı!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Sıvacı kuş ve kozalak

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Hicap duyarım dertlerimizden

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    SARS-CoV-2'nin hedefindeki hücreler

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    40’ı çıkmamış kitap

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Zahmetsiz keşifler için

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Virüsün PR’ıyla yüzü gülen medya

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Çöp kapitalizmi

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Bizim egemenliğimiz

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Yeşilçam’ın ‘öteki’ kadınları, Renkli-Türkçe ve Nilüfer Aydan

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Ölüm üzerinden yürüyen mücadele

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    'Maskeli yüzler' meselesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İmamoğlu'nu karalamak için yapılan kumpas haberle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
    İmamoğlu'nu karalamak için yapılan kumpas haberle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

    İBB’nin 100 ton limonu "yandaş bir isimden" aldığı yönünde kurmaca haberin failleri, Mahmut Dölek, çiftçi rolündeki AKP'li Ömer Tuncel ve DP eski ilçe başkanı Emrah Toraman gözaltına alındı.

    Sezgin Tanrıkulu: Sokağa çıkma yasağında işçiler gece zorla çalıştırıldı mı?
    Sezgin Tanrıkulu: Sokağa çıkma yasağında işçiler gece zorla çalıştırıldı mı?

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gıda-İş'in açıkladığı 58 fabrikada işçilerin riske rağmen çalıştırılmasını Meclis gündemine getirdi.

    5 Haziran Diyarbakır Katliamı Davası: Deliller dikkate alınmadan karar yazıldı
    5 Haziran Diyarbakır Katliamı Davası: Deliller dikkate alınmadan karar yazıldı

    5 Haziran Diyarbakır Katliamı davasının gerekçeli kararı açıklandı. Beraat kararı verilen sanık Burhan Gök hakkında “her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği” öne sürüldü.

    Sinop NKP: Türkiye’nin hiçbir yerinde nükleer santral istemiyoruz
    Sinop NKP: Türkiye’nin hiçbir yerinde nükleer santral istemiyoruz

    Çernobil faciasının 34. yılında basın açıklaması yapan Sinop Nükleer Karşıtı Platform, “Bir maske dağıtımını başaramayan hükümet, nükleer santral yönetemez" dedi.

    İşçilerin 1 Mayıs'ta da talebi aynı: Çalışırken ölmek istemiyoruz
    İşçilerin 1 Mayıs'ta da talebi aynı: Çalışırken ölmek istemiyoruz

    Farklı konfederasyonlara bağlı sendika yöneticileri, salgın koşullarında gidilen 1 Mayıs'a dair planlarını ve işçilerin taleplerini anlattı.

    Koronavirüs Türkiye'de: 2706 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)
    Koronavirüs Türkiye'de: 2706 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    EMEP Genel Başkan Yardımcısı Doğan: Bulunduğumuz her yeri 1 Mayıs alanı yapalım
    EMEP Genel Başkan Yardımcısı Doğan: Bulunduğumuz her yeri 1 Mayıs alanı yapalım

    Koronavirüs salgını koşullarında evde veya işyerinde, bulunduğu her alanda 1 Mayıs’a hazırlanan işçi ve emekçi kadınların durumunu EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan'la konuştuk.

    1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam
    1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam

    İzmir'de örgütlü sendika yöneticileri Evrensel'e konuştu. İşçilerin 1 Mayıs talebi salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam.

    Dipnot ve Onur Yeğin’den Yeni Albüm: Hayalet
    Dipnot ve Onur Yeğin’den Yeni Albüm: Hayalet
    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam
    1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam

    İzmir'de örgütlü sendika yöneticileri Evrensel'e konuştu. İşçilerin 1 Mayıs talebi salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam.

    Sokağa çıkma yasağı maden patronlarına işlemiyor
    Sokağa çıkma yasağı maden patronlarına işlemiyor

    Silikozise yakalanan maden işçileri ile gündeme gelen Aydın’da maden işletmeciliği yapan Sibelco Madenciliğin Karpuzlu Kaymakamlığına "sokağa çıkma yasağından muaf tutulma" başvurusu kabul edildi.

    CHP'li Özgür Özel: Soma'daki madenlerde çalışmaların durdurulması gerekiyor
    CHP'li Özgür Özel: Soma'daki madenlerde çalışmaların durdurulması gerekiyor

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Soma kırmızı alarm veriyor. Madenlerde üretim amaçlı çalışmaların durdurulması gerekiyor" dedi.

    Gecekonduda bir aile: İnsanca barınmak istiyorlar
    Gecekonduda bir aile: İnsanca barınmak istiyorlar

    Üniversiteli Ahmet Kırlı'nın işsiz ve engelli babası, engelli kardeşi ve annesi bir gecekonduda hayata tutunmaya çalışıyor. Ayda 500 lira ile geçinmeye çalışan aile insanca barınmak istiyor.

    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti
    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti

    Barış Annesi Fehime Turan yaşamını yitirdi. Turan’ın cenazesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birinci derecede yakınlarının katıldığı törenle defnedildi.

    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor
    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor

    Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, yürüttüğü saha çalışmalarından derlediği bilgileri paylaştı. Mültecilerin sektör fark etmeksizin "ucuz ve esnek işgücü" olarak görüldüğü vurgulandı.