Tutuklu Gazeteci Mevlüt Öztaş kansere yakalandı

Tutuklu bulunan Gazeteci Mevlüt Öztaş’ın kansere yakalandığı belirtildi. 2018 yılının şubat ayından bu yana tutuklu olan Öztaş’ın pankreas kanseri olduğu öğrenildi. KHK ile kapatılan Cihan haber Ajansı Muhabiri Öztaş’ın kızı Elif Öztaş, sosyal medya hesabında “Benim babam gazeteci. Katil değil, tecavüzcü değil, hırsız değil... Yapmış olduğu haberle soruşturması başladı, tutuklu yargılanıyor ve cezaevinde kanser oldu... Mevlüt Öztaş yaşamalı” paylaşımında bulundu.

Benim babam gazeteci.

Katil değil, tecavüzcü değil, hırsız değil.. Yapmış olduğu haberle soruşturması başladı, tutuklu yargılanıyor ve cezaevinde kanser oldu..

MevlütÖztaş Yaşamalı pic.twitter.com/l9y7cFp0pp — Elif (@ElifOztasss) April 25, 2020

Mevlüt Öztaş’ın acilen tahliye edilmesi gerektiğini kaydeden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta mahpus eski gazeteci Mevlüt Öztaş 4. evre kanser hastası Papilla vateri kanseri, zor bir bölgede ve önemli bir ameliyatı gerektiriyor Afyon’dan Ankara’ya sevki gecikti, Ankara’da Corona salgınında zor günler yaşıyor. Hala tahliye edilmiyor” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)