İmamoğlu'nu karalamak için yapılan kumpas haberle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için İBB’nin 100 ton limonu "yandaş bir isimden" aldığı yönünde kurmaca haber hazırlayan kişilere yönelik polis operasyon başlattı. Söz konusu çekime ilişkin İBB ve AKP Mersin İl Başkanlığının suç duyuruları üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Çekimi yapan gazeteci Mahmut Dölek, çiftçi rolündeki AKP eski yöneticisi bir mobilya mağazası müdürü Ömer Tuncel ile cep telefonuyla röportajı çektiği öne sürülen DP eski ilçe başkanı Emrah Toraman dün akşam gözaltına alındı.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, Her üç şüphelinin evlerinde arama yapıldı, cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin gecenin ilerleyen saatlerinde Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülüp sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

İddiaya göre kumpas şöyle kuruldu. Çiftçi rolündeki Ömer Tuncel bir limon bahçesinde Mahmut Dölek’le buluştu. Yerel gazetecilik yapan ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Mahmut Dölek, kamerası ile çiftçi rolüne büründürdüğü arkadaşı AKP Erdemli ilçe yöneticisi ve şu anda bir mobilya mağazasında müdürlük görevini yürüten Ömer Tuncel ile limon ağaçlarının önünde röportaj yaptı.

Bu sırada, bahçede bulunan DP'nin eski ilçe başkanı Emrah Toraman ise cep telefonu ile röportajın görüntüsünü gizlice çekti. Emrah Toraman, arkadaşı olan Mahmut Dölek'i çekimi durdurup, limon satın alınan kişiler için özellikle ‘Yandaş” vurgusunu yapması yönündeki uyarısını da içeren cep telefonu görüntüsünü daha sonra aralarındaki WhatsApp grubunda paylaştı. Görüntülerin dışarıya nasıl sızdırıldığına dair ise henüz bir bilgi sunulmadı. (HABER MERKEZİ)

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