Sezgin Tanrıkulu: Sokağa çıkma yasağında işçiler gece zorla çalıştırıldı mı?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası gıda fabrikalarında yaşanan 27 Mart-17 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna dikkat çekerek, undan soğuk içeceklere, sakızdan et ürünlerine kadar üretim yapan 58 fabrikadan 40 bin işçinin risk altında çalıştırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, testi pozitif çıkan işçilerin çalıştığı işyerlerinde alınan önlemlerin neler olduğunu sordu.

YETKİLİLER PATRONLARA ÖZEL İZİN ALABİLECEĞİNİ NEDEN ÖNERDİ?

"Sokağa çıkma yasağı olan illerde işçilerin gece vardiyasında zorla çalıştırıldığı iddiaları doğru mudur?

Bahse konu işyerleri hakkında başlatılmış bir soruşturma bulunmakta mıdır?"

diyen Tanrıkulu, işletmelere valilikten özel izinler alarak üretime devam edebileceğinin yetkililerce önerilmesinin gerekçesi ve izahının ne olduğunun açıklanmasını istedi.

Hastanelerde yemekten sorumlu personellerin iş yükünün hafifletilmesi ve ek ödemelerden faydalanabilmesi için bakanlığın bir çalışması bulunup bulunmadığını soran Tanrıkulu, salgın sürecinde çalışan işletmelere koruyucu malzeme temini yapılmamasının gerekçesinin ne olduğunu sordu. (Ankara/EVRENSEL)

Gıda-İş Sendikası: Gıda işçileri risk altında çalışıyor