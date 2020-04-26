Danimarkalı komünistlerden eylem: Aşı üretimi kamulaştırılsın

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Danimarka Komünist Partisi, aşı üretiminin kamulaştırılması için başkent Kopenhag’da Devlet Serum Enstitüsü (SSI) önünde cumartesi günü bir gösteri düzenledi.

Sosyal mesafe kuralına uyarak yan yana dizilen göstericiler, “Aşı üretimini millileştir” yazılı pankrat taşıdı. Aşı üretiminin yabancı sermeyenin denetiminde olmasını kınamak için yere çiçekler ve Danimarka bayrakları yerleştirdi.

Arbejdaren gazetesine açıklama yapan Rune Jorgensen, korona pandemisinin devletin aşı üretimini kâr etmekten başka amacı olmayan bir şirkete satmasının sorun oluşturduğunu gösterdiğini söyledi.

Eylemlerinin devletin özelleştirme politikasına karşı protestoların başlangıcı olmasını ve halkın aşı üretiminin yeniden devletin denetimine geçmesi için hükümete baskı yapmasını umduğunu söyledi.

AŞI ÜRETİMİ SUUDİ ARABİSTAN’A SATILDI

2015 yılının ekim ayında Sosyal Demokrat Parti’nin yer aldığı hükümet Danimarka Halk Partisi, Liberal İttifak, Alternatif Partisi, Radikal Sol Parti ve Muhafazakar Parti ile anlaşarak Devlet Serum Enstitüsü bünyesindeki aşı üretiminin özelleştirilmesini kararlaştırdı.

Birkaç ay sonra da aşı üretimini Suudi Arabistanlı Aljomaih Group satın aldı. Yarım milyar kron değer biçilen aşı üretimi 15 milyon krona satıldı. Satış işlemleri için Danimarka devleti 40 milyar kron harcadı.

Şimdi, AJ Vaccines adlı şirket Devlet Serum Enstitüsü’nün Kopenhag’daki tesislerinde koronavirüsüne karşı aşı üretmeye çalışıyor. Şirket, üreteceği aşıyı en yüksek fiyatı ödeyecek devlet ve şirketlere satabilecek.

Sosyal Sağlık Kurumu, 2004 yılında, ülkenin aşı ihtiyacının sorunsuz karşılanabilmesi için devlet tarafından üretilmesini kararlaştırmış ve aşı üretiminin özelleştirilmesine karşı çıkmıştı.