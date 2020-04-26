CHP Milletvekili Bulut: Emekililerin maaşındaki haciz ve bloke acilen kaldırılsın

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, vatandaşların emekli maaşlarını bankaların bloke etmesini ve haciz işlemi başlatmasını Meclis gündemine taşıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına bir kez daha soru önergesi veren Bulut, emekli maaşlarına kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle haciz konulamayacağının yasalarla hüküm altına alındığını bildirdi.

Emeklilerin taleplerinin olmaması durumunda ise nafaka alacakları haricinde maaşlarından kesinti yapılamadığını, maaşların bloke edilmesiyle koronavirüs ve ekonomik kriz ortamında hayatlarını kredi kartı ile idame ettirmeye çalışan emekli vatandaşların borçlarının her gün katlanarak arttığını kaydeden Bulut, söz konusu durumun maaşları yetmediği için ayın sonunu zor getiren emeklileri mağdur ettiğini ifade etti.

MAĞDURİYET KATLANDI

Pandemi nedeniyle mağduriyetin katlandığını kaydeden Bulut, “Emekli maaşlarını bankaların bloke etmesini ve haciz işlemi başlatmasını soru önergesiyle yaklaşık 9 ay önce Bakanlığa sordum. Üzerinden aylar geçmesine rağmen soru önergesi yanıtlanmadı. Emekliler zaten ayın sonunu zor getirirken, koronavirüs salgını nedeniyle bu sıkıntılı günlerde hayatları iyice zorlaştı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan emekli vatandaşlar herhangi bir ek gelir elde edemiyorlar. En azından acil olarak pandemi süresince haciz ve blokeler kaldırılmalı, bu zor günlerde emekli vatandaşlarımıza sahip çıkılmalıdır” dedi.

KAÇ EMEKLİNİN MAAŞI BLOKE EDİLDİ?

CHP’li Bulut Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Pandemi süresince emeklilerin maaşından haciz ve blokelerin kaldırılması yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?

Emekli maaşı bloke edilen kaç vatandaşımız bulunmaktadır?

KAÇ EMEKLİNİN MAAŞINDA HACİZ VAR?

Emekli maaşı bloke edildiği için son 5 yıl içerisinde kaç vatandaş dava açmıştır? Sonuçları ne olmuştur?

Yıllara göre ayrı ayrı belirtilmek üzere son 5 yılda kaç emeklinin maaşına haciz gelmiştir?

Emekli maaşları bloke edilen emeklilerin mağduriyetini gidermeye yönelik herhangi bir çalışmanız var mıdır?(EKONOMİ SERVİSİ)

Emeklilerden eşit ve yeterli banka promosyonu talebi