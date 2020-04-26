EMEP Ordu İl Örgütü: Gıda kıtlığına yol açacak tarım politikalarından vazgeçilsin

Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz yaptığı açıklamada, tarımsal üretimi, üretici köylüyü görmezden gelen politikalar nedeniyle salgına kıtlık tehdidinin ekleneceğini belirtti.

Poyraz, “Geçtiğimiz hafta ‘Çiftçilerimize destek olmak için 2020 yılı tarımsal desteklerinin yarıya yakınını bugüne kadar ödedik’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan eksik bilgi vermektedir. Yapılan ödeme 2019 yılı tarım destekleriyle ilgilidir ve tamamı hâlâ ödenmiş değildir. 2020 tarım desteklerinden ise hiçbir haber yoktur. Üretici köylüye geçtiğimiz yıl verilmesi gereken destek bu yıl gecikmiş olarak, bir lütufmuş gibi sunuluyor” diyerek tepki gösterdi.

ÜRETİCİ BAHÇESİNDE

Poyraz, “Salgına rağmen üretici köylü tarlasına, bahçesine girmek zorunda. Ancak destekten yoksun olarak kendi yağıyla kavruluyor. Oysa üretici köylünün acil desteğe gereksinimi var. Çay üreticileri ürün alma zamanı geldi, Valilikler yeni zorluk çıkarma peşinde. Fındık üreticileri de il dışından gelip bahçesinde çalışmak zorunda. Hem fındık üreticileri hem de diğer üreticilerin talepleri duyulmak istenmiyor. İnsan gücü gereksinimi yanında maliyetler de attı. İktidarın uyguladığı tarım politikası üretici köylüyü yoksullaştırmaya, tarımı sermaye gruplarına devretmeye yönelik” diyerek talepleri hakkında şunları söyledi:

“Aç ve muhtaç kalmamak için can çekişen tarıma, üretici köylülüğe nefes aldırmak ve halkın temel ihtiyacı olan gıda ürünlerinin ucuz ve temiz bir biçimde karşılanabilmesi için tarım destekleri artırılmalı, kapsamı genişletilmelidir.

Tarım ürünlerinde üretici köylülerin, çiftçi ailesinin alnının teri, emeğinin karşılığını alacağı bir fiyat garantisi verilmelidir. Fiyatın belirlenmesinde maliyet, kâr ve geçim standardı dikkate alarak belirlenmelidir.

Dünya geneli akaryakıt fiyatlarındaki düşme gerçek anlamda pompaya yansıtılmalı ve köylünün kullandığı mazotta ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır.

Tarımsal üretimde maliyeti oluşturan girdilerden ilaç ve gübre devlet tarafından karşılanmalıdır.

Sulama suyunda kullanılan elektrik borçları faizsiz ertelenmeli ve bu konuda yapılan takibat durdurulmalıdır.

Özel ya da devlet bankası, kredi kooperatifi fark etmez, çiftçi borçları faizsiz ertelenmelidir.

Yem fiyatları düşürülmeli, faizsiz yem kredisi verilmeli ve köylünün elinde kalan süt (süt tozu ve peynir yapmak üzere) devlet tarafından alınmalıdır.

Tarım arazileri ve meraların enerji ve maden şirketleri tarafından talanına son verilmelidir.

Borçla üretim yapan köylüye 2019 yılından kalma tarım destekleme ödemeleri tamamen ve nisan ayında ödenmelidir. 2020 tarım desteklerinin kapsamı genişletilerek artırılmalı ve bu yıl içinde ödenmelidir.

Çiftçilerin SGK’ya olan borçları ertelenmelidir.”

“Emek Partisi olarak, halkın açlık ve sefalete düşmesine neden olan politikaları sürdürmeye devam eden, kıtlığa karşı hiçbir önlem almayan iktidara karışı üretici köylülüğün yanındayız” diyen Poyraz, “Halkçı tarım politikaları için mücadelemiz de sürecektir” ifadesini kullandı. (Ordu/EVRENSEL)

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