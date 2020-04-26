Koronavirüs Türkiye'de: 2706 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SON GÜNÜ
22 Nisan 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı bugün 00.00'da sona erecek.
• Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2706'ya yükseldi.
• 25 Nisan'ı 26 Nisan'a bağlayan gece 1411 Türkiye vatandaşı daha yurtdışında bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirildi.
• İstanbul Tabip Odası Sekreteri Doktor Osman Öztürk, Türkiye’nin vaka sayısında dünyada 7. sırada olduğuna dikkat çekerek “Eğer filyasyon iyi olsaydı vaka sayıları bu kadar artmazdı” dedi.
22 Nisan 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı bugün 00.00'da sona erecek.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yurt dışından bin 411 Türkiye vatandaşının daha tahliye edildiğini duyurdu.
1411 Türkiye vatandaşı daha koronavirüs nedeniyle yurtdışından Türkiye’ye getirildi
Silikozise yakalanan maden işçileri ile gündeme gelen Aydın’da maden işletmeciliği yapan Sibelco Madenciliğin Karpuzlu Kaymakamlığına "sokağa çıkma yasağından muaf tutulma" başvurusu kabul edildi.
Siyaset Bilimci Dr. Berk Esen, CHP’li büyükşehir belediyelerin başta olmak üzere belediyelerin engellemeleri aşmak için başvurdukları yöntemlerin önemli olduğunu söyledi.
İstanbul Tabip Odası Sekreteri Doktor Osman Öztürk, Türkiye’nin vaka sayısında dünyada 7. sırada olduğuna dikkat çekerek “Eğer filyasyon iyi olsaydı vaka sayıları bu kadar artmazdı” dedi.
İTO Sekreteri Dr. Öztürk: Filyasyonda başarılı olsaydık vaka sayısı bu kadar artmazdı
2020 1 Mayıs'ı koronavirüs gölgesinde geçecek. İzmir'de örgütlü sendika yöneticileri Evrensel'e konuştu. İşçilerin 1 Mayıs talebi salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam.
1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 106 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi.
İstanbul’da bir inşaat şantiyesinin yemekhanesinde çalışan 5 işçide koronavirüse rastlandı. Hastanede tedavi gördüğünü söyleyen işçi, yemekhanede çalışan diğer 19 işçiye ise test yapılmadığını, arkadaşlarının çalışmaya devam ettiğini söyledi.
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) tomografi cihazında çapraz bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu belirtti.
DERİTEKS, örgütlü olduğu İstanbul’daki KT Deri firmasında çalışan 49 yaşındaki Mehmet Merç adlı işçinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Antep Akınbella Terlik Fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Uğur Kartal isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgın krizinin başından itibaren 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurda getirildiğini açıkladı.
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.
'Siyasetin zamanı mı' frenine karşı; evet, tam da siyaset, hep siyaset zamanı!
Sıvacı kuş ve kozalak
Hicap duyarım dertlerimizden
SARS-CoV-2'nin hedefindeki hücreler
40’ı çıkmamış kitap
Zahmetsiz keşifler için
Virüsün PR’ıyla yüzü gülen medya
Çöp kapitalizmi
Bizim egemenliğimiz
Yeşilçam’ın ‘öteki’ kadınları, Renkli-Türkçe ve Nilüfer Aydan
Ölüm üzerinden yürüyen mücadele
'Maskeli yüzler' meselesi