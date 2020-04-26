Koronavirüs Türkiye'de: 2706 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2706'ya yükseldi.

25 Nisan'ı 26 Nisan'a bağlayan gece 1411 Türkiye vatandaşı daha yurtdışında bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Tabip Odası Sekreteri Doktor Osman Öztürk, Türkiye’nin vaka sayısında dünyada 7. sırada olduğuna dikkat çekerek “Eğer filyasyon iyi olsaydı vaka sayıları bu kadar artmazdı” dedi.

26 Nisan 2020 09:03
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09:27

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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SON GÜNÜ

22 Nisan 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı bugün 00.00'da sona erecek.

09:25

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1411 TÜRKİYE VATANDAŞI DAHA KORONAVİRÜS NEDENİYLE YURTDIŞINDAN TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yurt dışından bin 411 Türkiye vatandaşının daha tahliye edildiğini duyurdu.

1411 Türkiye vatandaşı daha koronavirüs nedeniyle yurtdışından Türkiye’ye getirildi

1411 Türkiye vatandaşı daha koronavirüs nedeniyle yurtdışından Türkiye’ye getirildi

09:24

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MADEN PATRONLARINA İŞLEMİYOR

Silikozise yakalanan maden işçileri ile gündeme gelen Aydın’da maden işletmeciliği yapan Sibelco Madenciliğin Karpuzlu Kaymakamlığına "sokağa çıkma yasağından muaf tutulma" başvurusu kabul edildi.

Sokağa çıkma yasağı maden patronlarına işlemiyor

Sokağa çıkma yasağı maden patronlarına işlemiyor

09:23

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DR. BERK ESEN: BELEDİYELERİN ENGELLERİ AŞMA ÇABASI ÖNEMLİ

Siyaset Bilimci Dr. Berk Esen, CHP’li büyükşehir belediyelerin başta olmak üzere belediyelerin engellemeleri aşmak için başvurdukları yöntemlerin önemli olduğunu söyledi.

Dr. Berk Esen: Belediyelerin engelleri aşma çabası önemli

Dr. Berk Esen: Belediyelerin engelleri aşma çabası önemli

09:20

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İTO SEKRETERİ DR. ÖZTÜRK: FİLYASYONDA BAŞARILI OLSAYDIK VAKA SAYISI BU KADAR ARTMAZDI

İstanbul Tabip Odası Sekreteri Doktor Osman Öztürk, Türkiye’nin vaka sayısında dünyada 7. sırada olduğuna dikkat çekerek “Eğer filyasyon iyi olsaydı vaka sayıları bu kadar artmazdı” dedi.

İTO Sekreteri Dr. Öztürk: Filyasyonda başarılı olsaydık vaka sayısı bu kadar artmazdı

İTO Sekreteri Dr. Öztürk: Filyasyonda başarılı olsaydık vaka sayısı bu kadar artmazdı

09:18

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1 MAYIS: SALGINA KARŞI ÜCRETLİ İZİN, SÖMÜRÜYE KARŞI İNSANCA YAŞAM

2020 1 Mayıs'ı koronavirüs gölgesinde geçecek. İzmir'de örgütlü sendika yöneticileri Evrensel'e konuştu. İşçilerin 1 Mayıs talebi salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam.

1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam

1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam

DÜN NE OLMUŞTU?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 106 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi.

İstanbul’da bir inşaat şantiyesinin yemekhanesinde çalışan 5 işçide koronavirüse rastlandı. Hastanede tedavi gördüğünü söyleyen işçi, yemekhanede çalışan diğer 19 işçiye ise test yapılmadığını, arkadaşlarının çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)  tomografi cihazında çapraz bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu belirtti.

DERİTEKS, örgütlü olduğu İstanbul’daki KT Deri firmasında çalışan 49 yaşındaki Mehmet Merç adlı işçinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Antep Akınbella Terlik Fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Uğur Kartal isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgın krizinin başından itibaren 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurda getirildiğini açıkladı.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

İşçilerin 1 Mayıs'ta da talebi aynı: Çalışırken ölmek istemiyoruz
İşçilerin 1 Mayıs'ta da talebi aynı: Çalışırken ölmek istemiyoruz

Farklı konfederasyonlara bağlı sendika yöneticileri, salgın koşullarında gidilen 1 Mayıs'a dair planlarını ve işçilerin taleplerini anlattı.

Koronavirüs Türkiye'de: 2706 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)
Koronavirüs Türkiye'de: 2706 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Doğan: Bulunduğumuz her yeri 1 Mayıs alanı yapalım
EMEP Genel Başkan Yardımcısı Doğan: Bulunduğumuz her yeri 1 Mayıs alanı yapalım

Koronavirüs salgını koşullarında evde veya işyerinde, bulunduğu her alanda 1 Mayıs’a hazırlanan işçi ve emekçi kadınların durumunu EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan'la konuştuk.

1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam
1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam

İzmir'de örgütlü sendika yöneticileri Evrensel'e konuştu. İşçilerin 1 Mayıs talebi salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam.

Avrupa'nın Gündemi | Salgınla savaşan sağlıkçılar: Yeter artık sesimizi duyun!
Avrupa'nın Gündemi | Salgınla savaşan sağlıkçılar: Yeter artık sesimizi duyun!

Avrupa gündeminde bu hafta, sağlık çalışanlarının "Yeter artık" haykırışı, Fransa'da "Krizin faturasını kim ödeyecek?" tartışmaları ve İngiltere'de yeniden popüler olan "uzmanlar"a dair çeviriler var.

İTO Sekreteri Dr. Öztürk: Filyasyonda başarılı olsaydık vaka sayısı bu kadar artmazdı
İTO Sekreteri Dr. Öztürk: Filyasyonda başarılı olsaydık vaka sayısı bu kadar artmazdı

İstanbul Tabip Odası Sekreteri Doktor Osman Öztürk, Türkiye’nin vaka sayısında dünyada 7. sırada olduğuna dikkat çekerek “Eğer filyasyon iyi olsaydı vaka sayıları bu kadar artmazdı” dedi.

Sokağa çıkma yasağı maden patronlarına işlemiyor
Sokağa çıkma yasağı maden patronlarına işlemiyor

Silikozise yakalanan maden işçileri ile gündeme gelen Aydın’da maden işletmeciliği yapan Sibelco Madenciliğin Karpuzlu Kaymakamlığına "sokağa çıkma yasağından muaf tutulma" başvurusu kabul edildi.

CHP'li İlgezdi, Bakan Ersoy'a sordu: Sanat için ayrılan 320 milyon TL’lik fon nerede?
CHP'li İlgezdi, Bakan Ersoy'a sordu: Sanat için ayrılan 320 milyon TL’lik fon nerede?

Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a 2017 yılından beri biriken 320 milyon liralık fonun nerede olduğunu sordu.

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