Koronavirüs Türkiye'de: 2706 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)

09:27 Paylaş SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SON GÜNÜ 22 Nisan 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı bugün 00.00'da sona erecek.

09:24 Paylaş SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MADEN PATRONLARINA İŞLEMİYOR Silikozise yakalanan maden işçileri ile gündeme gelen Aydın’da maden işletmeciliği yapan Sibelco Madenciliğin Karpuzlu Kaymakamlığına "sokağa çıkma yasağından muaf tutulma" başvurusu kabul edildi. Sokağa çıkma yasağı maden patronlarına işlemiyor

DÜN NE OLMUŞTU?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 106 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi.

İstanbul’da bir inşaat şantiyesinin yemekhanesinde çalışan 5 işçide koronavirüse rastlandı. Hastanede tedavi gördüğünü söyleyen işçi, yemekhanede çalışan diğer 19 işçiye ise test yapılmadığını, arkadaşlarının çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) tomografi cihazında çapraz bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu belirtti.

DERİTEKS, örgütlü olduğu İstanbul’daki KT Deri firmasında çalışan 49 yaşındaki Mehmet Merç adlı işçinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Antep Akınbella Terlik Fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Uğur Kartal isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgın krizinin başından itibaren 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurda getirildiğini açıkladı.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.