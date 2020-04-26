Afyon’da tarım aracından düşen kişi öldü

Avrupa'nın Gündemi | Salgınla savaşan sağlıkçılar: Yeter artık sesimizi duyun!

Avrupa gündeminde bu hafta, sağlık çalışanlarının "Yeter artık" haykırışı, Fransa'da "Krizin faturasını kim ödeyecek?" tartışmaları ve İngiltere'de yeniden popüler olan "uzmanlar"a dair çeviriler var.