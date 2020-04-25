İsveç'te koronavirüs sebepli 500 iş kazası İş Çevresi Kurumu'na bildirildi

Murat KUSEYRİ

İsveç’te İş Çevresi Kurumu tarafından yayımlanan istatistikler pandeminin yaygınlaşmasından sonra işyerlerinde koronavirüsten kaynaklı 500 civarında kaza ve tehlikeli olayın meydana geldiğini gösterdi.

24 Şubat ile 20 Nisan arası kuruma 491 bildirimde bulunuldu. Koronavirüsten kaynaklı kaza ve tehlikeli olayların 420'si sağlık ve bakım sektöründe meydana geldi. Bildirimlerin büyük bir çoğunluğu koruyucu ekipmanın olmaması nedeniyle yapıldı. Pandemi huzurevlerinde oldukça yaygın. Huzurevleri ve ev hizmetlerinde çalışan emekçiler, koronavirüsünün yaygınlaşmasından beri koruyucu ekipman olmamasından şikayetçi. Hastabakıcıları ve ev hizmetleri veren emekçileri örgütleyen Kommunal Federasyonu'nun Başkanı Tobias Baudin, çalışanlara maske ve koruyucu diğer ekipmanları sağlamayan işverenler ve kurumlara sert eleştiriler yöneltti.

TEMSİLCİLER ÇALIŞMAYI GEÇİCİ OLARAK DURDURACAK

Çalışanlara verilen basit maskelerin covid-19'dan hastalananların bulunduğu işyerlerinde işe yaramadığını söyleyen Baudin, tüm çalışanlara Dünya Sağlık Örgütü'nün salık verdiği en az orta derecede filtreli koruyucu maske verilmesini talep ettiklerini belirtti. Taleplerinin karşılanmaması durumunda iş güvenliğinden sorumlu temsilcilerin çalışmayı geçici olarak durduracağını söyledi.

İş Çevresi Kurumu'nun bazı işyerlerinde koruyucu ekipmana gerek olmadığı yolundaki açıklamasını eleştiren Baudin, “Hastanelere bakın. Çalışanlar astronotlar gibi görünüyor. Ve bu tamamıyla doğru, çok açıktır ki çalışanların korunmaları gerekir. Ama yaşlılar bakımı söz konusu olduğunda maskenin gerekli olmadığı söyleniyor. Korona hastası birine hastanede ya da huzurevinde bakım yapmanın bir farkı yok” dedi. Kommunal Federasyonu'nun üyesi olduğu İsveç İşçi Sendikalar Konfederasyonu'nun toplu iş sözleşmelerinden sorumlu sekreteri Torbjörn Johansson da, hiç bir sendika üyesinin çalışırken salgın hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini söyledi. Maske ve koruyucu diğer ekipmanlar verilmeden çalıştırılan emekçilere işi durdurmaları çağrısı yaptı.

SAĞ PARTİLER SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN YETKİLERİNİN ARTIRILMASINI ENGELLEDİ

Bu arada hükümetin sendikaların bölgesel işyeri temsilcilerine sendikaların örgütlü olmadığı işyerlerini denetleme yetkisi tanıyan yasa tasarısı muhalefet partilerinin oylarıyla reddedildi. Muhafazakar Parti, Hıristiyan Demokratlar, Liberal Parti, Merkez Partisi ve yabancı karşıtı İsveç Demokratları'nın tasarının yasallaşmasını engellemesine Sol Parti tepki gösterdi. Koronanın yaygınlaştığı koşullarda sendikaların işyerlerindeki çalışma koşullarını denetlemelerinin daha fazla önem kazandığını söyleyen Sol Parti'’nin iş piyasası siyasi sözcüsü Ali Esbati, “Bu koşullarda böylesi bir yasaya karşı çıkılması çok tuhaf” dedi.

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