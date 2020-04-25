Almanya’da Türkiye’deki mahpuslarla dayanışma eylemi: Talepler kabul edilsin

Almanya Mannheim ve çevresinde faaliyetlerini sürdüren SOLİ-DEM Grubu Türkiye'deki siyasi mahpuslarla dayanışma amacıyla Mannheim Georg-Lechleiter-Platz'da, Naziler tarafından 1942 yılanda idam edilen KPD Üyesi ve Mannheim ve çevresinde Nazilere karşı arkadaşlarıyla birlikte direniş örgütleyen ve 1942 yılında arkadaşlarıyla birlikte idam edilen Georg Lechleiter ve arkadaşları adına yapılan anıt önünde döviz ve pankartlı eylem düzenledi. Eylemde Ölüm orucunda hayatını kaybeden Mustafa Koçak, Helin Bölek, ölüm orucundaki İbrahim Gökçek ve cezaevlerindeki siyasi mahpusların yaşadığı baskı ve tecrit uygulamalarına dikkat çekilerek Grup Yorum ve ölüm orucundaki üyelerinin taleplerinin kabul edilmesi ve ölümlerin son bulması talep edildi.

Soli-Dem Mannheim üyeleri tarafından yapılan açıklamada, AKP ile MHP oylarıyla yaklaşık 100 bin tutuklunun af edilerek serbest bırakıldığı belirtilerek; “Çocuk tecavüzcülerini, cinsiyet temelli olarak suç işleyenleri, mafya reislerini, katil ve adli suçlular (kriminelleri), alınan infaz kanunuyla serbest bırakıldılar. Politik tutsaklar ise, hükümetin emriyle özellikle serbest bırakılmadılar. Gazeteciler, milletvekilleri, insan hakları savunucuları, belediye eşbaşkanları, belediye meclis üyeleri, yazar ve Erdoğan eleştiricileri tutsaklıkları ise devam ettirilmektedir. Avrupa insan hakları hukuk mahkemesi HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve İnsan hakları aktivisti Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmesine ve Türk mahkemeleri onların serbest bırakılmasına karar vermesine rağmen, doğrudan Erdoğan'ın müdahalesiyle tutsaklıkları devam ettirilmektedir” denildi.

“TALEPLER KABUL EDİLSİN”

AKP hükümeti ile ortağı MHP’nin, Türkiye'yi açık bir cezaevine dönüştürdüğü ifade edilen açıklamada şöyle denildi; “Birçok yayın-organı yasaklandı, eleştirel habercilik ortadan kaldırıldı. Mahkemelerin bağımsızlığından ise söz bile edilemez. Sosyal Medya düzenli olarak kontrol edilmekte, insanlar sosyal Medyada görüş ifade ettiklerinden dolayı tutuklanmakta ve yılları tutan cezalara çarptırılmaktadır. Sanatçılar ve müzik grupların sanatlarını icra etmeleri yasaklanmakta ve üyeleri tutuklanmakta ve takibata uğratılmaktadır. En tanınmış örneği, muhalif sol Müzik Grubu “Grup Yorum”dur. Bu grup, 2015 yılında İstanbul'da İnönü Stadyumunda yaptığı konsere, yüzbinlerce insan katılmıştı. Bu konserden Türk hükümetinin Grup Yorum'a yönelik saldırıları daha da artırdı, birçok üyeleri 2016 yılında tutuklandı ve grubun konser yapması yasaklandı.Tutuklanmaya ve yasakları protesto etmek amacıyla Grup Yorum üyeleri açlık grevine başladılar. Grup Yorum: Tutuklanan üyelerinin serbest bırakılmasını, İdil Kültür Merkezine yapıların baskılara son verilmesini ve konser yasaklarının kaldırılmasını talep etmektedir. Grup Yorum üyelerinden 28 yaşındaki Helin Bölek açlık grevinin 288. gününde yaşamını yitirdi. Grubun diğer üyeleri; Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı aynı şekilde Mayıs 2019 tarihinden beri açlık grevini sürdürmektedirler. Mustafa Koçak, hiçbir delile dayanmadan -tanıklık edenin daha sonra ifadesini geri çekmesine karşın ömür boyu ceza verildi. Koçak adil bir yargılanma talebiyle açlık grevine başlamıştı. Mustafa Koçak açlık grevinin 297. gününde yaşamını yitirdi. Tüm politik tutsakların, muhalif politikacıların, belediye eşbaşkanların, gazetecilerin, insan hakları aktivistlerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz! Türk devletinden Grup Yorum'un kriminalize edilmesine son vermesini ve müzik faaliyetinin serbest bırakılmasını talep ediyoruz!” (Mannheim/EVRENSEL)