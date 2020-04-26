26 Nisan 2020 04:15

İTO Sekreteri Dr. Öztürk: Filyasyonda başarılı olsaydık vaka sayısı bu kadar artmazdı

İstanbul Tabip Odası Sekreteri Doktor Osman Öztürk, Türkiye’nin vaka sayısında dünyada 7. sırada olduğuna dikkat çekerek “Eğer filyasyon iyi olsaydı vaka sayıları bu kadar artmazdı” dedi.

Osman Öztürk sandalyede oturuyor, kollarını önündeki masanın üzerine koymuş

Dr. Osman Öztürk | Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Vural NASUHBEYOĞLU
    İstanbul

    İstanbul Tabip Odası (İTO) Sekreteri Doktor Osman Öztürk, Türkiye’nin vaka sayısında dünyada 7. sırada olduğuna dikkat çekerek “Bu durum ne kadar başarılı sayılabilir” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘İstanbul Türkiye’nin Wuhan’ıydı, biz buradan döndürdük’ sözlerini de hatırlatan Öztürk, bakanın bu sözlerden kastı nedir bunu açıklaması gerektiğini söyledi. Bakan Koca’nın bugüne kadar sadece 2 kez illerle ilgili veri paylaştığını ifade eden Öztürk, bu verilerin salgının başından itibaren paylaşılmadığı için salgının seyrine ilişkin sağlıklı yorumlar yapamadıklarını ifade etti.Tedavide algoritma değişikliği nedeniyle hastanede yatan hasta sayısında azalma olduğunu kendilerinin de gözlemlediğini belirten Öztürk “Eskiden daha hafif, orta vakalar da yatırılıyordu, şimdi onlar evde takip ediliyor. Onun dışında da salgının hızında azalma var. Ama salgın hâlâ devam ediyor” dedi.

    İZOLASYON MEKANLARI OLMALI

    İstanbul için özellikle zorunlu alanlar dışındaki üretimin durdurulması gerektiğini belirten Öztürk “Üretimin devam ediyor olması sadece fabrikadaki işçiyi değil ailesini de tehlikeye atıyor. En baştan bunun durdurulması gerekiyor. Ayrıca testlerin artırılması, koronalı vakaların izolasyonun yapılması şart. Salt ‘Evine git, ayrı bir odada kal’ diyerek arada da telefon ederek bu iş olmuyor. Bizde hane halkı nüfusunun Avrupa ve Amerika’dan yüksek olduğu ortada. Bu kişinin kalacağı bir odası var mı yok mu? Kullanacağı bir mutfak, tuvalet var mı? İmkanı olmayanlar için otel vb. yerlerde izolasyon mekanları oluşturulmalı. Bunlar yapılmadan olmaz” dedi.

    VAKA SAYIMIZ ORTADA

    Türkiye’nin vaka sayısıyla dünyada 7. sıraya geldiğini bunun, 6 ülkeden daha iyi, yaklaşık 190 ülkeden ise daha kötü olduğumuzu gösterdiğine işaret eden Öztürk “Bu durum ne kadar başarılı sayılabilir. Bunun başarılı olup olmadığını kamuoyunun söylemesi gerek, rakamları ortaya koyduğumuzda. İstanbul’da bir apartmanda beş tane korona hastası var 5’inin de aile hekimi farklı. Hiçbirinin birbiriyle bağlantısı yok. Sadece telefonla ‘Evde misin, öksürüğün ateşin var mı?’ onu soruyorlar. Bunun çok iyi bir filyasyon olduğunu söyleyemeyiz. Eğer filyasyon iyi olsaydı vaka sayıları bu kadar artmazdı” değerlendirmesinde bulundu.

    GEVŞETME DEĞİL, UYARI VAR

    Dünyada ve Türkiye’de mayıs ayından itibaren tedbirlerin gevşetileceğine yönelik söylemler üzerine ise Öztürk, uzun süreli karantinalara uyumun gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan zor olduğuna işaret ederek “Bir aydır 65 yaş üstü, yaklaşık 20 gündür de 20 yaş altı insanların evde kalması kolay değil. Belirli zamanlarda dışarı çıkmak istiyorlar tabii” dedi. Tedbirler gevşetilecek haberlerinin bizde son dönemde sık verilmeye başlandığına dikkat çeken Öztürk, “Kuzey yarım kürede havaların ısınmasıyla birlikte virüsün yayılma hızının düşeceğine dair tahminlerimiz var. Ancak bu sadece tahmin, sınanmış değil. Dünyada da gözüken bu salgın uzun süre devam edecek. Almanya bu konuda en başarılı ülkelerden, buna rağmen uyarılara devam ediyor. Başka ülkelerdeki tedbirleri gevşetiyorlar haberlerini bizim kriterlere göre yorumlamamak gerek. Oralarda çok daha katı tedbirler var. Kontrollü  bir şey yapmaya çalışıyorlar, benim gözlemim bu” diye konuştu.

    Koronavirüs nedeniyle 2706 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (25 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle 2706 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (25 Nisan)

    TTB: Bakanlık salgınla mücadelede geç kaldı, filyasyon ekipleri şubatta kurulmalıydı

    TTB: Bakanlık salgınla mücadelede geç kaldı, filyasyon ekipleri şubatta kurulmalıydı

    Prof. Dr. Kayıhan Pala: Filyasyonda başarı değil, gecikme var

    Prof. Dr. Kayıhan Pala: Filyasyonda başarı değil, gecikme var

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Polis, evinin önünde oturanlara ceza kesmek istedi, itiraz gelince havaya ateş açtı
    SONRAKİ HABER

    Almanya’da Türkiye’deki mahpuslarla dayanışma eylemi: Talepler kabul edilsin
    YAZARLAR
    Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Hicap duyarım dertlerimizden

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    SARS-CoV-2'nin hedefindeki hücreler

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    40’ı çıkmamış kitap

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Virüsün PR’ıyla yüzü gülen medya

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Zahmetsiz keşifler için

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Çöp kapitalizmi

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Bizim egemenliğimiz

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Yeşilçam’ın ‘öteki’ kadınları, Renkli-Türkçe ve Nilüfer Aydan

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Ölüm üzerinden yürüyen mücadele

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    'Maskeli yüzler' meselesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs nedeniyle 2706 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (25 Nisan)
    Koronavirüs nedeniyle 2706 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (25 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Kovid-19 testi pozitif çıkan işçi: Beraber çalıştığım arkadaşlara test yapılmadı
    Kovid-19 testi pozitif çıkan işçi: Beraber çalıştığım arkadaşlara test yapılmadı

    İstanbul'da bir şantiyede yemekhane görevlisi olarak çalışan bir işçi, kendisiyle beraber 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını fakat çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

    KT Deri'de çalışan 49 yaşındaki işçi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
    KT Deri'de çalışan 49 yaşındaki işçi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

    İstanbul'da KT Deri firmasında çalışan Mehmet Merç adlı 49 yaşındaki işçi, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Arşiv)

    GÜNCELLENDİ
    Sipariş haberlerde bugün: "Ekrem İmamoğlu limonu yandaş stokçusundan aldı" diyeceksin
    Sipariş haberlerde bugün: "Ekrem İmamoğlu limonu yandaş stokçusundan aldı" diyeceksin

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin'den aldırıp ücretsiz dağıttığı limonlara dair "haber" yapan kameraman: "Ekrem İmamoğlu, limonu yandaş stokçusundan aldı" diyeceksin.

    Kovid-19 sebebiyle 106 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 861 yeni tanı kondu
    Kovid-19 sebebiyle 106 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 861 yeni tanı kondu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, son 24 satte 106 kişi daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı sayısı 2 bin 706'ya yükseldi.

    Grup Yorum: Gelin el ele verelim ve İbrahim’i yaşatalım
    Grup Yorum: Gelin el ele verelim ve İbrahim’i yaşatalım

    Grup Yorum üyeleri, 313 gündür ölüm orucunda olan arkadaşları İbrahim Gökçek için “Gelin el ele verelim ve İbrahim’i yaşatalım" çağrısı yaptı.

    Ankara’da 1 Mayıs hazırlıkları hızlandı
    Ankara’da 1 Mayıs hazırlıkları hızlandı

    KESK, DİSK, TMMOB, Ankara Tabip Odası ve ASMMO, 1 Mayıs coşkusunun başkentin birçok yerinde yaşanması için çeşitli yöntemleri pazar günü yapılacak toplantıda belirleyecek.

    Antep Akınbella Terlik'te 27 yaşındaki işçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    Antep Akınbella Terlik'te 27 yaşındaki işçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Antep'te Akınbella Terlik fabrikasında 27 yaşındaki Uğur Kartal adlı işçi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Fabrikada Kovid-19 vakasına rastlandığını duyuran Mehmet Türkmen gözaltına alınmıştı.

    Dipnot ve Onur Yeğin’den Yeni Albüm: Hayalet
    Dipnot ve Onur Yeğin’den Yeni Albüm: Hayalet
    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    CHP'li Özgür Özel: Soma'daki madenlerde çalışmaların durdurulması gerekiyor
    CHP'li Özgür Özel: Soma'daki madenlerde çalışmaların durdurulması gerekiyor

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Soma kırmızı alarm veriyor. Madenlerde üretim amaçlı çalışmaların durdurulması gerekiyor" dedi.

    Gecekonduda bir aile: İnsanca barınmak istiyorlar
    Gecekonduda bir aile: İnsanca barınmak istiyorlar

    Üniversiteli Ahmet Kırlı'nın işsiz ve engelli babası, engelli kardeşi ve annesi bir gecekonduda hayata tutunmaya çalışıyor. Ayda 500 lira ile geçinmeye çalışan aile insanca barınmak istiyor.

    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti
    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti

    Barış Annesi Fehime Turan yaşamını yitirdi. Turan’ın cenazesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birinci derecede yakınlarının katıldığı törenle defnedildi.

    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor
    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor

    Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, yürüttüğü saha çalışmalarından derlediği bilgileri paylaştı. Mültecilerin sektör fark etmeksizin "ucuz ve esnek işgücü" olarak görüldüğü vurgulandı.

    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı
    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..
    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..

    Kültür dediğimiz kavramların içine doldurduğumuz her şey esasında dil sayesinde oradadır. Bütün bu yazdıklarımın bağırsak gazlarıyla ilgisi, dillerde kültürel öğe olarak bulunan onomatopeler.