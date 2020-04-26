İTO Sekreteri Dr. Öztürk: Filyasyonda başarılı olsaydık vaka sayısı bu kadar artmazdı

Vural NASUHBEYOĞLU

İstanbul

İstanbul Tabip Odası (İTO) Sekreteri Doktor Osman Öztürk, Türkiye’nin vaka sayısında dünyada 7. sırada olduğuna dikkat çekerek “Bu durum ne kadar başarılı sayılabilir” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘İstanbul Türkiye’nin Wuhan’ıydı, biz buradan döndürdük’ sözlerini de hatırlatan Öztürk, bakanın bu sözlerden kastı nedir bunu açıklaması gerektiğini söyledi. Bakan Koca’nın bugüne kadar sadece 2 kez illerle ilgili veri paylaştığını ifade eden Öztürk, bu verilerin salgının başından itibaren paylaşılmadığı için salgının seyrine ilişkin sağlıklı yorumlar yapamadıklarını ifade etti.Tedavide algoritma değişikliği nedeniyle hastanede yatan hasta sayısında azalma olduğunu kendilerinin de gözlemlediğini belirten Öztürk “Eskiden daha hafif, orta vakalar da yatırılıyordu, şimdi onlar evde takip ediliyor. Onun dışında da salgının hızında azalma var. Ama salgın hâlâ devam ediyor” dedi.

İZOLASYON MEKANLARI OLMALI

İstanbul için özellikle zorunlu alanlar dışındaki üretimin durdurulması gerektiğini belirten Öztürk “Üretimin devam ediyor olması sadece fabrikadaki işçiyi değil ailesini de tehlikeye atıyor. En baştan bunun durdurulması gerekiyor. Ayrıca testlerin artırılması, koronalı vakaların izolasyonun yapılması şart. Salt ‘Evine git, ayrı bir odada kal’ diyerek arada da telefon ederek bu iş olmuyor. Bizde hane halkı nüfusunun Avrupa ve Amerika’dan yüksek olduğu ortada. Bu kişinin kalacağı bir odası var mı yok mu? Kullanacağı bir mutfak, tuvalet var mı? İmkanı olmayanlar için otel vb. yerlerde izolasyon mekanları oluşturulmalı. Bunlar yapılmadan olmaz” dedi.

VAKA SAYIMIZ ORTADA

Türkiye’nin vaka sayısıyla dünyada 7. sıraya geldiğini bunun, 6 ülkeden daha iyi, yaklaşık 190 ülkeden ise daha kötü olduğumuzu gösterdiğine işaret eden Öztürk “Bu durum ne kadar başarılı sayılabilir. Bunun başarılı olup olmadığını kamuoyunun söylemesi gerek, rakamları ortaya koyduğumuzda. İstanbul’da bir apartmanda beş tane korona hastası var 5’inin de aile hekimi farklı. Hiçbirinin birbiriyle bağlantısı yok. Sadece telefonla ‘Evde misin, öksürüğün ateşin var mı?’ onu soruyorlar. Bunun çok iyi bir filyasyon olduğunu söyleyemeyiz. Eğer filyasyon iyi olsaydı vaka sayıları bu kadar artmazdı” değerlendirmesinde bulundu.

GEVŞETME DEĞİL, UYARI VAR

Dünyada ve Türkiye’de mayıs ayından itibaren tedbirlerin gevşetileceğine yönelik söylemler üzerine ise Öztürk, uzun süreli karantinalara uyumun gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan zor olduğuna işaret ederek “Bir aydır 65 yaş üstü, yaklaşık 20 gündür de 20 yaş altı insanların evde kalması kolay değil. Belirli zamanlarda dışarı çıkmak istiyorlar tabii” dedi. Tedbirler gevşetilecek haberlerinin bizde son dönemde sık verilmeye başlandığına dikkat çeken Öztürk, “Kuzey yarım kürede havaların ısınmasıyla birlikte virüsün yayılma hızının düşeceğine dair tahminlerimiz var. Ancak bu sadece tahmin, sınanmış değil. Dünyada da gözüken bu salgın uzun süre devam edecek. Almanya bu konuda en başarılı ülkelerden, buna rağmen uyarılara devam ediyor. Başka ülkelerdeki tedbirleri gevşetiyorlar haberlerini bizim kriterlere göre yorumlamamak gerek. Oralarda çok daha katı tedbirler var. Kontrollü bir şey yapmaya çalışıyorlar, benim gözlemim bu” diye konuştu.

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