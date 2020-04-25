Polis, evinin önünde oturanlara ceza kesmek istedi, itiraz gelince havaya ateş açtı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesin Hasanpaşa Mahallesi’nde, evinin önünde oturan bir kişiye, “sokağa çıktığı” gerekçesiyle polis tarafından ceza kesilmek istendi.

Cezaya, zaten evinin bahçesinde olduğunu belirterek itiraz eden kişi, polis tarafından gözaltına alınmak istenince ailesi ve mahalleli tepki gösterdi.

Polis, bunun üzerine havaya ateş açtı.

Polisin havaya ateş açması ve abisini gözaltına alması sonrası yaşananları kameraya alan diğer aile üyesi de ardından gözaltına alındı.

(İstanbul/EVRENSEL)

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