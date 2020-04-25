CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Çiftçilerin sulama birliklerine olan borçları silinsin

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle çiftçilerin zarar görmemesi için çağrıda bulundu. "Çiftçilerin sulama birliklerine olan borçları silinsin. 2020 yılı boyunca sulama bedeli alınmasın" çağrısı yaptı.

"TARIMDA GERİ DÖNÜLEMEZ BİR YOLA GİREBİLİRİZ"

Gülizar Biçer Karaca, tarım sektörünün ekonomideki ağırlığının her geçen yıl azaldığına dikkat çekti. Tarımın milli gelire ve istihdama katkısının azaldığını belirten Gülizar Biçer Karaca, "Zaten üretim alanlarımız daralıyor, çiftçi sayımız düşüyor. Her geçen gün azalan üretim alanlarımızı ve üreticilerimizi de salgın hastalık nedeniyle kaybedersek, tarımda geri dönülemez bir yola girebiliriz. Korona salgını kendi kendine yeten ülke olmanın önemini herkese göstermiştir. Bu süreçte çiftçilerimizi korumamız şarttır. Salgın nedeniyle çiftçimizin mağduriyetini en aza indirecek önlemler alınmalıdır" dedi.

"ACİL DESTEK PAKETİ AÇIKLANMALI"

Salgın nedeniyle çiftçiler için herhangi bir destek paketi açıklanmadığına dikkat çeken Gülizar Biçer Karaca "Acil olarak da çiftçilerimiz için destek paketi açıklanmalı. Çiftçilerin yeniden üretmelerini teşvik edecek önlemlerin acilen il, bölge ayrımı yapılmadan alınması gerekmektedir" dedi.

Gülizar Biçer Karaca'nın önerileri şöyle:

Üreticinin 2019 yılından kalan bütün destekleri hemen ödenmeli

2020 yılı desteklerinin 49 milyara çıkarılarak yarısının hemen, kalanın da Haziran ayında ödenmeli

Ürünlerin alım fiyatları hemen açıklanmalı

Ürünlere alım garantisi verilmeli

Üretici borçları 1 yıl faizsiz ertelenmeli

Üreticinin elektrik ve su borçları silinmeli ve kapatılan elektrik ve su üreticiye yeniden verilmeli

(EKONOMİ SERVİSİ)

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