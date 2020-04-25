15 yaşındaki Berfin Çalgıcı'nın katil zanlısı tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahla kovaladığı komşusunun sığındığı eve ateş açıp Berfin Çalgıcı'nın ölümüne neden olan Diyar Ö. tutuklandı.
Berfin Çalgıcı | Fotoğraf: DHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahla kovaladığı komşusu Cahit D.’nin sığındığı eve ateş açıp 15 yaşındaki Berfin Çalgıcı'nın ölümüne neden olan Diyar Ö. (17) tutuklandı.
Olay, dün Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede karşılaşan Cahit D. ile Diyar Ö. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Diyar Ö. evine gidip av tüfeğini alarak Cahit D.’yi mahallede kovaladı. Kovalamaca sırasında Cahid D., akrabası Çalgıcı ailesinin evine sığındı. Diyar Ö., Cahid D.’nin sığındığı eve rastgele ateş açtı. Bu sırada saçmalar, evde bulanan Berfin Çalgıcı'ya isabet etti.
Başından yaralanan Berfin Çalgıcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından Diyar Ö., gözaltına alındı. İşlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Diyar Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Mardin/DHA)
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