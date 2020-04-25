Cumartesi Anneleri 787. haftada Ermeni aydınları andı

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden eylemlerini sürdüren Cumartesi Anneleri, bu hafta 24 Nisan 1915’te İstanbul’da gözaltına alınan Ermeni aydınların akıbetini sordu. Kayıp yakınları, devleti, işlediği suçlarla yüzleşmeye çağırdı.

Cumartesi Anneleri, 787. haftalarında 24 Nisan 1915’te katledilen Ermenileri aydınları andı. İlk olarak kayıp yakınları adına konuşan gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Jiyan Tosun, Ermeni Soykırımı’nın telafisi olmayan çok büyük acılar yaşattığını dile getirdi. Tosun, Ermeni aydınlarını gözaltında kaybeden faillerin 80 yıl sonra kendi babasını da aynı şekilde kaybettirdiğini belirterek sorumlu ve fail olarak devleti işaret etti.

"1915 KAYIPLAR SUÇUNUN BAŞLANGIÇ TARİHİ"

Gözaltında kaybedilen Ermeni aydınların torunları adına ise Gazeteci Pakrat Estukyan konuştu. 24 Nisan 1915 tarihinin aynı zamanda bir “insanlık suçu” olan gözaltında kaybedilmenin başlangıç tarihi olduğunu söyleyen Estukyan, gözaltında kaybedilmelerin Ermeni Soykırımı döneminde başladığını ifade etti. Estukyan, “Failleri belli ama tarihe 'faili meçhuller' olarak geçtiler. Resmi tarih sayfalarında ise hiçbir zaman yer bulamadılar. Türkiye’de cezasızlık bir politikaya dönüştürüldü. Ülkemiz hâlâ bu kaosu yaşamakta. Öğrenilmiş, içselleştirilmiş korku; devlet terörünün ne boyuta varabileceğinin miladı ve başlangıcıdır. Bugüne kadar işlenilen suçlarla yüzleşilmedi. Yüzleşilmemesinin sonuçlarını günümüzde insanlık dışı faaliyetlerle görüyoruz” dedi.

"ERMENİ AYDINLARI UNUTMADIK"

Bu haftaki açıklamayı ise İHD Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon Üyesi Zeynep Yıldız okudu. Yıldız, 787’nci haftasına ulaşan eylemlerinde hakikati bilme hakkına sahip çıkarak 105 yıl önce evlerinden gözaltına alınıp bir daha geri dönemeyen İstanbullu Ermeni aydınları andıklarını söyledi.

Yıldız, 24 Nisan 1915 gecesi İttihat ve Terakki hükümetinin İçişleri Bakanı Talat Bey’in emriyle İstanbul Emniyeti tarafından operasyon başlatıldığını, operasyonu İstanbul Emniyet Müdürü Bedri Bey’in yönettiğini kaydetti. Yıldız, operasyon kapsamında insanların evlerinden gece yarısı alındığını, 24 Nisan 1915’te İstanbul’un çeşitli semtlerinden milletvekili, yazar, şair, avukat, doktor, gazeteci, eczacı, müzikolog, yayıncı, siyasetçi Ermenilerin gözaltına alındığını belirtti. Yıldız, gözaltına alınan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Ermeni aydınlardan hükümetin sorumlu olduğunun altını çizerek, “Bu insanlardan 174’ü bir mezar taşları bile olmadan yok edildiler. Resmi kayıtlarda ise ya firar ettikleri ya da serbest bırakıldıkları yazıldı. 24 Nisan vesilesi ile söylüyoruz; 105 yıl önce gözaltına alınarak kaybedilen aydınlarımız toplu gözaltında kaybetmenin başıdır, başlangıcıdır. Tüm kayıplarımız gibi onları da adalet ve hakikat mücadelemizde yaşatacağız” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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