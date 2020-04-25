Dipnot ve Onur Yeğin’den Yeni Albüm: Hayalet

Son dönemde Türkçe Rap’te protest parçalarla kendine yer bulan Dipnot ve Onur Yeğin ikilisinin Hayalet isimli EP albümü 24 Nisan Cuma günü dijital platformlarda dinleyiciye açıldı. 5 parçadan oluşan albümün müzikleri Onur Yeğin imzasını taşırken vokal tarafında Dipnot var. Albüme ismini de veren Hayalet isimli parçada ikiliye nakarat kısmında Onur Uğur eşlik ediyor.

Kin, Hayalet, Kuş, Öç ve Bu Şehir Çok Soğuyacak isimli 5 parçadan oluşan albümün çıkış parçası Kin, 3 Nisan’da video klibiyle birlikte yayınlanmıştı. Ülkenin politik atmosferine yapılan vurgular ile birlikte albüm, protest rap müzikte son dönemin en dikkat çeken yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. İkili geçtiğimiz seneyi de Enes İshak’ın da eşlik ettiği 4 parçalık Zeigarnik isimli albümle tamamlamıştı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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