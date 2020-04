Norveç’te 27 Nisan’da ilkokullar kısmen açılıyor

Mahmut ALGUNERHAN

Oslo

Norveç’te 20 Nisan’da anaokul ve çocuk kreşlerinin açılmasından sonra, ilkokulların 1-4'üncü sınıfları 27 Nisan’da açılıyor. Yetkililerin konu hakkında yaptıkları açıklamadan sonra öğretmenler okullarına giderek son hazırlıklarını yaptılar.

İskandinav ülkelerinden Danimarka’nın 15 Nisan’da okulları yeniden açmasından sonra Norveç’te de ilkokul 1-4. sınıflar pazartesi günü açmış olacak. Yetkililerin enfeksiyonu sınırlamak için çeşitli önlemler aldıkları, öğrencilerin ve okul çalışanlarının güvencede olacağı yönlü açıklamalarına rağmen, bazı ebeveynlerin çocuklarını okula göndermeye çekindikleri duyuluyor. Okul yetkilileri ise rapor almadan okula gönderilmeyen öğrenciler hakkında devamsızlık işlemi yapılacağını söylüyorlar.

Normalden farklı olarak daha kısa gün ve az grup ve olacak bu yeni düzenlemede, her sınıf öğrencileri iki kohorta (guruba) ayrılıyor. Her guruba bir öğretmen görevlendiriliyor. Her sınıfın dışarda oldukları sırada kendilerine ait bir alan da belirlendi.

YETKİLİLER DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLARI AÇIKLADI

Yetkililer okullarda özellikle şu durumlara dikkat edilmesini istiyorlar:

Ellerin yıkanması ve öğrencilere en iyi el yıkama şeklinin gösterilmesi. İyi kişisel temizlik.

Ortak olan malzemelerin düzenli olarak yıkanması.

Öğrenci tableti, kalemlik gibi kişisel eşyaların başkasıyla paylaşılmaması.

Normal okul saatleri ve AKS saatlerinin daha çok dışarda olması.

Öğretimin daha küçük gruplar halinde yapılması. Mesafenin koruması.

Öğrencinin her gün evden 2 yemek paketi ve önceden doldurulmuş bir su şişesinin olması.

Öğrenci evden ayrılmadan önce ve okula başlar başlamaz ellerini sabunla yıkaması.

Öğrencilerin yemeklerden önce ve sonra ellerini sabunla yıkaması.

Öğrenci hasta ise evde tutulması.

Öğrencinin okul günü hastalanması durumunda okulun ebeveyni araması ve ebeveynin mümkün olan en kısa süre içinde gelip çocuğunu kararlaştırılan buluşma noktasından alınması.

Çocuklarına yolda refakat eden ebeveynin enfeksiyonu önleme açısından, okul alanına girmemesi.

Okula teslim ve okuldan almaların okul tarafından belirtilen sabit noktalarda yapılması.

Daha önce yapılan açıklamada, diğer öğrencilerin ise yazdan önce bir şekilde okula dönmeleri sağlanacağı belirtilmişti.

Bunların yanı sıra kuaförler ile fizyoterapistler ve psikologların da enfeksiyonu önleyici önlemlerin alınması şartıyla 27 Nisan’da tekrar açılacağı belirtilmişti.

NORVEÇ, ULUSLARARASI KORONA KONFERANSINDA LİDERLİK YAPACAK

Norveç Başbakanlık Dairesinden yapılan basın açıklamasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in G20 çerçevesinde korona salgınıyla mücadele için siyasi ve mali destek toplamak üzere sanal bir donör konferansı için inisiyatif aldığı aktarıldı.

Açıklamada konferansın 4 Mayıs'ta yapılacağı ve Norveç Başbakanı Erna Solberg’in de bu konferansa katılarak konferansı yönetmek istediği belirtildi.

Başbakan Solberg cuma günkü basın toplantısında “Küresel sağlık konularına uzun süredir dahil olduğumuz için, böyle bir konferansa katılmamız ve yönetmemiz istendiğinde, Norveç elbette bunda yer alacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Norveç’te koronavirüsten ölenlerin sayısı 199’a çıkarken, vaka sayısı 7463. Hastane yatan hasta sayısı da 118.

