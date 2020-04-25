25 Nisan 2020 14:26
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de saat 13.48 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita Mapquest'ten alınmıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 13.48 sularında Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Muğla Datça'ya 350.8 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7.5 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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