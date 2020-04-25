Karantina Lübnan'daki toplumsal huzursuzluğu tetikliyor

Samar Kadi

Middle East Online

Lübnan’ın mali krizi Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek adına alınan tecrit önlemleriyle kötüleşirken, Başbakan Hasan Diyab banka mevduatlarının bir finansal kurtarma planıyla tehlikeye girmeyeceği sözü verdi.

Kuzey Trablus’taki polis, sokaklarda sloganlar atan ve Lübnan’ın bir aydan fazla sokağa çıkma yasağı uyguladığı için daha da kötüleşen kötü yaşam koşullarından şikâyetçi olan öfkeli kalabalıkları dağıtmak için güç kullandı.

NÜFUSUN YARISI YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA

Birleşmiş Milletler’e göre Trablus’un nüfusunun yarısından fazlası yoksulluk sınırında veya bu sınırın altında, nüfusun çeyreğinden fazlası ise aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

Lübnan zaten ekonomik çöküşle sarsılmış durumdaydı ve şimdi uzun bir kriz listesinin sonuncusu olan ölümcül virüs salgını ile boğuşuyor. 16 Nisan’da halka açık bir konuşmada Diyab, banka mevduatlarının “en az yüzde 98’inin” krizle başa çıkmak adına yakın gelecekte alınabilecek herhangi bir finansal önlemden etkilenmeyeceğini söyledi.

Diyab, hükümetin nihai hale getirdiği reform planının ekonomiyi yeniden etkinleştirmeyi ve yurt dışından, “IMF, CEDRE (Lübnan’ı destekleyen uluslararası konferans), dost ülkeler veya yeni bir ekonomik yönelim ve YİD (yap-işlet-devret) modelinden”, taze para getirmeyi hedeflediğini belirtti.

EKONOMİİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Yaygınlaşan karantina önlemleri, Lübnan’ın hâlihazırda yeni yeni gelişen ekonomisini durma noktasına getirdi. Yakın zamanda tedbirlerin hafifleyeceğine dair bir işaret ise görülmüyor. Diyab, “Karantina ve genel seferberlik önlemlerini hafifletmeyi düşündüğümüz doğru değil. Koronavirüsün yayılmasını önlemek adına ihtiyaç duyulması halinde bu önlemleri daha da sertleştirebiliriz ve 26 Nisan’da iki haftalık bir uzatma talep edebiliriz” dedi.

ÇİN’DEN PCR KİTLERİ VE TERMOMETRELER

Lübnan, koronavirüsün patlak vermesinin önünü kesmeyi sağlayacak uluslararası yardımın bir parçası olarak Çin’den PCR kitleri ve termometreler dahil olmak üzere tıbbi ekipmanlar aldı. Sağlık Bakanı Hamad Hassan, Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde daha fazla PCR testi yapacaklarını söyledi.

Mart ayı ortalarında hükümet, ülke çapında 21 kişinin ölümüne sebep olan ve 668 insanı enfekte eden Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için vatandaşlara evde kalmalarını ve tüm zorunlu olmayan işletmelere işyerlerini kapatmaları emrini verdi.

(Çeviren: İdil Çağla Ertaş)