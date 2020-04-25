Koronavirüs nedeniyle 2600 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (25 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

ÖZET

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 600'e yükseldi.

76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaş karantinada.

65 yaş üstüne hafta sonu "kısıtlı sokağa çıkma izni" gelebilir.

25 Nisan 2020 10:26
Son Güncellenme: 25 Nisan 2020 14:03
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14:03

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112 PERSONELİ YORGUNLUKTAN AYAĞINDA GALOŞLARINI UNUTMUŞ VAZİYETTE EVİNE YÜRÜDÜ

Fotoğraf: DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde sağlık personeli, güvenlik görevliler, kamu hizmeti verenler ev ve işlerine gitmek için yollara çıktı. Şirinevler durağında nöbetini bitiren ya da nöbete yeni gidenler, metrobüsten indikten sonra evlerine, iş yerlerine yürüdü.

Hemşire Deniz Korkmaz, "Metrobüsten eve, bir de indiğimiz yerden hastaneye 1 saat yürüyoruz" dedi.

Yorgunluktan ayağında galoşları unutan 112 personeli ise, "Nöbetim yeni bitti yürüyerek gideceğim eve, yakın zaten 5-10 dakika, 1 kilometre" dedi. (İstanbul/DHA)

12:30

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76 İLDEKİ YURTLARDA 23 BİN 801 VATANDAŞ KARANTİNADA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaşın bulunduğunu, 32 bin 668 kişinin de evlerine gönderildiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaş karantinada

Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaş karantinada

 

12:03

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KORONAVİRÜS SÜRESİNCE 75 ÜLKEDEN 40 BİN KİŞİ YURDA GETİRİLDİ

Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgın krizinin başından itibaren 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurda getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam 23 bin 530 vatandaşımız Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise yurtlardan tahliye edilmiştir" denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca “Dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır. 23 Nisan'da 3, 24 Nisan'da 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız vefat etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı: Koronavirüs süresince 75 ülkeden 40 bin kişi yurda getirildi

Dışişleri Bakanlığı: Koronavirüs süresince 75 ülkeden 40 bin kişi yurda getirildi

11:07

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BAKAN KOCA "SALGIN KONTROL ALTINDA" DEMİŞTİ, UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ: EĞER ÖYLEYSE VERİLERİ AÇIKLAYIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Türkiye’nin Wuhan’ı, İstanbul oldu. Salgını İstanbul’da kontrol altına aldık” açıklamasını uzmanlar değerlendirdi:

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler: Bakanın değerlendirmesi bizim açımızdan son derece subjektif değerlendirme. Bunun verilerle bize gösterilmesi gerekli. İstanbul, Wuhan olmaktan çıktıysa öncesini ve sonrasını gösteren bir veri açıklaması yapılsın.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala: Mesela İstanbul’da bugün temel üreme katsayısı kaç, mart ayının başında kaçtı, ortasında kaçtı, nisanın başında ve ortasında kaç biliyor muyuz? Bu veriler neden açıklanmıyor?”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Halen hangi ilde ne kadar hasta olduğunu bilmiyoruz, halen şeffaflık yok. “İstanbul Wuhan olmaktan kurtuldu, bizim başarımızdır” gibi söylemlerin hiçbir bilimsel açıklaması yok.

Uzmanlar "Salgın kontrol altında" açıklamasını değerlendirdi: Verileri açıklayın

Uzmanlar "Salgın kontrol altında" açıklamasını değerlendirdi: Verileri açıklayın

10:55

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OTELLER MAYIS AYI SONUNDA AÇILACAK, ŞEZLOG SAYILARI AZALTILACAK

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi. İlk olarak oteller yarı kapasiteleriyle hizmet verecek. Sahillerdeki şezlong sayıları azaltılacak. Otellerdeki açık büfeler açılmayacak.

Turizm Bakanı Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz

Turizm Bakanı Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz

 

10:42

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65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA “KISITLI YÜRÜYÜŞ İZNİ” GELEBİLİR

AKP MYK’de ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardandı. Bu sebeple 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları 3 saatlik yürüyüş izni verilmesi planlanıyor. Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

MASKE SATIŞI YENİDEN GÜNDEMDE

Ayrıca bazı firmaların maskeleri isteyene satabilmesi konusu da gündemde. Fiyatlara belli oranda sınırlama getirip, denetim yaparak maske satışına izin verilebileceği dile getirildi.

65 yaş üstüne hafta sonu "kısıtlı sokağa çıkma izni" gelebilir

65 yaş üstüne hafta sonu "kısıtlı sokağa çıkma izni" gelebilir

10:35

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MİGROS İŞÇİSİ: SALGINDA ESNEK VE YOĞUN ÇALIŞIYORUZ

Salgın sonrası iş yükünün en fazla arttığı, esnek çalışmanın hayata geçirilmeye başlandığı marketlerde çalışanlar çok zor günler geçiriyor. Evlere servis, artan sevkiyatlar, alınmayan önlemler işçilerinin hem tedirginliğini hem de yorgunluğunu artırıyor. 8 yıldır Migros’ta çalışan bir işçi,yaşadalıklarını anlattı,"Salgında esnek ve yoğun çalışıyoruz" dedi.

Migros işçisi: Salgın döneminde esnek ve yoğun çalışıyoruz

Migros işçisi: Salgın döneminde esnek ve yoğun çalışıyoruz

10:32

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LİMAN İŞÇİSİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MESAİDEYDİ

İşyerinde pozitif vaka çıkmasına rağmen yaygın test yapılmadığını aktaran liman işçileri, sokağa çıkma yasağında bile çalışmaya devam ettiklerini söylüyor.

Liman işçisi: Sokağa çıkma yasağında gece vardiyasındaydım

Liman işçisi: Sokağa çıkma yasağında gece vardiyasındaydım

DÜN NE OLMUŞTU?

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2600'e yükseldi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını Bakan Berat Albayrak'ın istediğini öne sürdü.

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Koronavirüs nedeniyle 2600 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (25 Nisan)

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Koronavirüs: Avrupa ve ABD'de son durum | 25 Nisan

Avrupa ve ABD koronavirüsle mücadelede ne aşamada? Evrensel Gazetesi Almanya, İngiltere, ABD dış büro temsilcileri ve Fransa Yaşam Gazetesi temsilcisi son durumu aktarıyor.

Uzmanlar "Salgın kontrol altında" açıklamasını değerlendirdi: Verileri açıklayın
Uzmanlar "Salgın kontrol altında" açıklamasını değerlendirdi: Verileri açıklayın

Uzmanlar, Sağlık Bakanı Koca’nın “Salgını İstanbul’da kontrol altına aldık” açıklamasını değerlendirdi: Bunun verilerle gösterilmesi gerekli. öncesini ve sonrasını gösteren bir veri açıklansın.

Turizm Bakanı Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Turizm Bakanı Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz

Mayıs ayı sonunda oteller yarı kapasite açılacak, açık büfeler açılmayacak, şezlong sayıları azaltılacak. 

65 yaş üstüne hafta sonu "kısıtlı sokağa çıkma izni" gelebilir
65 yaş üstüne hafta sonu "kısıtlı sokağa çıkma izni" gelebilir

65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları 3 saatliğine ‘izin’ çıkabilir. 65 yaş üstü, maske ve mesafe kuralına uyup yürüyüş yapabilecek.

Gecekonduda bir aile: İnsanca barınmak istiyorlar
Gecekonduda bir aile: İnsanca barınmak istiyorlar

Üniversiteli Ahmet Kırlı'nın işsiz ve engelli babası, engelli kardeşi ve annesi bir gecekonduda hayata tutunmaya çalışıyor. Ayda 500 lira ile geçinmeye çalışan aile insanca barınmak istiyor.

Migros işçisi: Salgın döneminde esnek ve yoğun çalışıyoruz
Migros işçisi: Salgın döneminde esnek ve yoğun çalışıyoruz

Evlere servis, artan sevkiyatlar, alınmayan önlemler market işçilerinin hem tedirginliğini hem de yorgunluğunu artırıyor.

"Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
"Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan

Şerif Mehmet Uğurlu, Şengül Can’ın "Devamsız" isimli öykü kitabı üzerine yazdı.

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