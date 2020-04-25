Koronavirüs nedeniyle 2600 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (25 Nisan)

112 PERSONELİ YORGUNLUKTAN AYAĞINDA GALOŞLARINI UNUTMUŞ VAZİYETTE EVİNE YÜRÜDÜ
İstanbul'da sabah saatlerinde sağlık personeli, güvenlik görevliler, kamu hizmeti verenler ev ve işlerine gitmek için yollara çıktı. Şirinevler durağında nöbetini bitiren ya da nöbete yeni gidenler, metrobüsten indikten sonra evlerine, iş yerlerine yürüdü.
Hemşire Deniz Korkmaz, "Metrobüsten eve, bir de indiğimiz yerden hastaneye 1 saat yürüyoruz" dedi.
Yorgunluktan ayağında galoşları unutan 112 personeli ise, "Nöbetim yeni bitti yürüyerek gideceğim eve, yakın zaten 5-10 dakika, 1 kilometre" dedi. (İstanbul/DHA)
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaşın bulunduğunu, 32 bin 668 kişinin de evlerine gönderildiğini açıkladı.
Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaş karantinada