Koronavirüs nedeniyle 2600 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (25 Nisan)

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA “KISITLI YÜRÜYÜŞ İZNİ” GELEBİLİR

AKP MYK’de ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardandı. Bu sebeple 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları 3 saatlik yürüyüş izni verilmesi planlanıyor. Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

MASKE SATIŞI YENİDEN GÜNDEMDE

Ayrıca bazı firmaların maskeleri isteyene satabilmesi konusu da gündemde. Fiyatlara belli oranda sınırlama getirip, denetim yaparak maske satışına izin verilebileceği dile getirildi.