Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaş karantinada

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaşın bulunduğunu, 32 bin 668 kişinin de evlerine gönderildiğini açıkladı.

"Başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere, ilgili kurumların tamamıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, bakanlığımıza bağlı öğrenci yurtlarımızı yurt dışından dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem altında kalma süreçlerini geçirmeleri için hazırladık" diyen Bakan Kasapoğlu, şu an yurtlarda çeşitli ülkelerden gelen 23 bin 801 vatandaşın kaldığını söyledi.

Kasapoğlu, ayrıca bugüne kadar 32 bin 668 vatandaşın evlerine gönderildiği bilgisini verdi. (HABER MERKEZİ)

Öğrenciler apar topar yurtlardan çıkarıldı, umreden dönenler karantinaya alındı

KYK yurdu çalışanları: Madem karantina var, neden her akşam eve gidiyoruz?

İstanbul’da çok sayıda öğrenci yurdu karantina merkezine dönüştürüldü

Umre dönüşü Gölbaşı'ndaki yurtlarda kalan 120 kişide koronavirüs çıktı iddiası