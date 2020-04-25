Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu: AA, İHA ve DHA bize sansür uyguluyor

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, haber ajansları tarafından belediyenin haberlerine yönelik bir ambargo uygulandığını söyledi ve “Belediyemizin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalar konusunda DHA, İHA ve AA muhabirlerine yaptığı açıklamalar, basın emekçisi arkadaşlarımız tarafından hazırlanıp merkeze gönderilmesine rağmen haberler sansürlenerek reddediliyor” açıklamasını yaptı.

İhlas Haber Ajansı tarafından çok uzun süredir belediye ile ilgili haberlere ambargo uygulandığını söyleyen Maçoğlu, bu sansür kervanına Demirören Haber Ajansı'nın da katıldığını dile getirdi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Maçoğlu şunları söyledi: "Belediyemiz ile ilgili yapılan haberlere çok uzun süredir İHA ambargo uyguluyor, hiç bir çalışma ve açıklamamıza yer vermiyordu. Şimdi bu sansür ve ambargo kervanına DHA'da katıldı. Belediyemizin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalar konusunda DHA, İHA ve AA muhabirlerine yaptığı açıklamalar, basın emekçisi arkadaşlarımız tarafından hazırlanıp merkeze gönderilmesine rağmen haberler sansürlenerek reddediliyor. Basının içine düştüğü bu durum çok kaygı verici ve üzücüdür. Haber almak ve haber yapmak bir haktır. Gazetecilik yapmak suç değildir.” (HABER MERKEZİ)

Belediyemiz ile ilgili yapılan haberlere çok uzun süredir İHA ambargo uyguluyor, hiç bir çalışma ve açıklamamıza yer vermiyordu. Şimdi bu sansür ve ambargo kervanına DHA'da katıldı. — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) April 24, 2020

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