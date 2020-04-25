Koronavirüs: Avrupa ve Dünyada son durum | 25 Nisan
Avrupa ve ABD koronavirüsle mücadelede ne aşamada? Evrensel Gazetesi Almanya, İngiltere, ABD dış büro temsilcileri ve Fransa Yaşam Gazetesi temsilcisi son durumu aktarıyor.
25 Nisan 2020 12:01
Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi Yücel Özdemir, İngiltere temsilcisi Arif Bektaş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) temsilcisi Ekim Kılıç ve Fransa Yaşam Gazetesi İşleri Sorumlusu Diyar Çomak son durumu aktarıyor. (WEB TV)
Gençler ortak yayında gençliğin dünya gündemini konuştu
‘İşleyen bir demokrasi toplum sağlığının bir parçasıdır’
Ortadoğu salgın dinlemiyor, mevcut krizler devam ediyor
BM'den DSÖ'nün bağımsız heyet tarafından denetlenmesi istendi
AB’nin "Yeni Marshall Planı" kime yarayacak?
Reklam