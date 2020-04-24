24 Nisan 2020 22:35

Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti

Barış Annesi Fehime Turan yaşamını yitirdi. Turan’ın cenazesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birinci derecede yakınlarının katıldığı törenle defnedildi.

Fehime Turan

Fehime Turan | Fotoğraf: MA

Kanser tedavisi gören Barış Annesi Fehime Turan yaşamını yitirdi. Turan’ın cenazesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece birinci derecede yakınlarının katıldığı törenle defnedildi.

İzmir Barış Anneleri İnisiyatifi Üyesi Fehime Turan, evinde yaşamını yitirdi. Doğançay Mezarlığına defnedilen Turan’ın cenaze törenine koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece birinci dereceden aile bireyleri katılabildi. 59 yaşında hayatını kaybeden Turan, 2 yıla yakın süredir kanser tedavisi görüyordu.

İzmir Barış Anneleri İnisiyatifini temsilen Barış Annesi Behiye Yalçın, Fehime Turan’ın cenazesine katılamadıkları için duydukları acıyı dile getirerek ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. (İzmir/MA)

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