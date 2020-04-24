24 Nisan 2020 22:11

İstanbul Caz Festivali, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

İKSV tarafından 27 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 27. İstanbul Caz Festivali koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

bateri

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • KÜLTÜR
    • Paylaş

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 27 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 27. İstanbul Caz Festivali küresel koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

    İstanbul Caz Festivali’nin yeni tarihleri ve programa dair ayrıntılar temmuz ayında festivalin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

    Festival kapsamında bu yıl 18’inci kez düzenlenecek “Genç Caz” konserleri için başvuru tarihi olağanüstü koşullar göz önüne alınarak 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturan Genç Caz, caz ve benzeri müzik türlerine ilgi duyan genç müzisyenleri teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor. Genç Caz’a katılmak isteyen müzisyenler ve topluluklar başvurularını genccaz.iksv.org adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak ve bu forma, dosyaları içeren bağlantıyı ekleyerek yapabilirler.

    Festival için alınan biletler, konserlerin gerçekleştirileceği yeni tarihlerde geçerli olacak. İzleyicilerin, festival tarihlerinin değişmesi nedeniyle daha önce alınan biletleri iade ve değişim hakkı bulunacak. İade, değişim veya destek süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgilendirme önümüzdeki aylarda e-posta yoluyla yapılacak ve bilgiler İKSV ile İstanbul Caz Festivali web sitelerinde açıklanacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

    Kuşadası, Harlem ve İsveç üçgeninde bir caz yaşamı: Maffy

    Kuşadası, Harlem ve İsveç üçgeninde bir caz yaşamı: Maffy

    Caz: Halkın müziği mi?

    Caz: Halkın müziği mi?

    Müzisyen Başak Yavuz: Bir akşam eve döndüğümde Dıranas’ın şiiri beni bekliyordu

    Müzisyen Başak Yavuz: Bir akşam eve döndüğümde Dıranas’ın şiiri beni bekliyordu

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    AB’nin "Yeni Marshall Planı" kime yarayacak?
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüsle mücadele günlerinde 1 Mayıs’a giderken...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İttihatçılardan, Erdoğan iktidarına Ermeni Kırımı ve Kürt Sorunu

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Virüs AB’nin kimyasını bozdu

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Korona günlerinde kadın emeği

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Eski krizlerin yeni tezahürleri

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Patronların öldürme hakkı mı var?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Sorularla salgın sonrası ekonomi gündemi

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    TBMM’nin 100. yılı, CHP ve sosyal demokrasi: İtici güçlerin itici güçleri eksik değerlendiriliyor

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Ara Güler miydi, ağlar mıydı?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    AB’nin "Yeni Marshall Planı" kime yarayacak?
    AB’nin "Yeni Marshall Planı" kime yarayacak?

    AB üyesi ülkelerin koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler için yapacağı yardımları içeren “Yeni Marshall Planı”nı yazdı.

    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor
    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor

    Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, yürüttüğü saha çalışmalarından derlediği bilgileri paylaştı. Mültecilerin sektör fark etmeksizin "ucuz ve esnek işgücü" olarak görüldüğü vurgulandı.

    GÜNCELLENDİ
    Trump, Ermeni Soykırımı için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı
    Trump, Ermeni Soykırımı için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı

    ABD Başkanı Donald Trump, Ermeni Soykırımı'nın 105'inci yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, Ermenice "büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

    GÜNCELLENDİ
    Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi
    Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi

    Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti. Koçak'ın cenazesi Gazi Cemevinde yapılan tören sonrası defnedilmek üzere Esenyurt'a götürüldü.

    Engelli olmasına rağmen çalıştırılan sağlık çalışanı hayatını kaybetti
    Engelli olmasına rağmen çalıştırılan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

    Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde engelli bir sağlık emekçisi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. 55 yaşındaki İbrahim Arslan, idari izin verilmediği için çalışmak zorunda kalmıştı.

    24 Nisan anması: Yüzleşme sağlamak Hrant’a, Marisa’ya, Sevag’a borcumuzdur
    24 Nisan anması: Yüzleşme sağlamak Hrant’a, Marisa’ya, Sevag’a borcumuzdur

    24 Nisan Anma Platformunun, Ermeni Soykırımı’nın 105'inci yılında gerçekleştirdiği online anma programında "Yüzleşme sağlamak Hrant’a, Marisa’ya, Sevag’a borcumuzdur" denildi.

    Giresun'da uyarılar dikkate alınana kadar yüzden fazla sağlıkçı hastalandı
    Giresun'da uyarılar dikkate alınana kadar yüzden fazla sağlıkçı hastalandı

    Giresun'da koruyucu ekipman eksikliği ve sağlık örgütlerinin uyarılarının dikkate alınmaması sonucu 140 sağlık emekçisi Kovid-19'a yakalandı.

    Mısır’da ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması salgın endişesini artırdı
    Mısır’da ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması salgın endişesini artırdı

    Sisi yönetimi ekonomik faaliyetleri yeniden başlatıyor. Bazı işverenler de işçileri işten çıkarırken, bazıları ise işçileri, maaşları askıya almakla tehdit ediyor.

    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti
    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti

    Barış Annesi Fehime Turan yaşamını yitirdi. Turan’ın cenazesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birinci derecede yakınlarının katıldığı törenle defnedildi.

    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor
    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor

    Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, yürüttüğü saha çalışmalarından derlediği bilgileri paylaştı. Mültecilerin sektör fark etmeksizin "ucuz ve esnek işgücü" olarak görüldüğü vurgulandı.

    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı
    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..
    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..

    Kültür dediğimiz kavramların içine doldurduğumuz her şey esasında dil sayesinde oradadır. Bütün bu yazdıklarımın bağırsak gazlarıyla ilgisi, dillerde kültürel öğe olarak bulunan onomatopeler.

    BMC Otomotiv fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam izni 
    BMC Otomotiv fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam izni 

    İzmir Pınarbaşı'nda yer alan BMC Otomotiv fabrikası 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen özel izinle üretime devam edecek.

    Güzeltepe’de fiziksel mesafe, sosyal dayanışma
    Güzeltepe’de fiziksel mesafe, sosyal dayanışma

    Koronavirüs salgını döneminde işsiz kalan komşuları için sosyal medyada dayanışma kampanyası düzenleyen Güzeltepeliler, gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.