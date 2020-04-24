İstanbul Caz Festivali, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 27 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 27. İstanbul Caz Festivali küresel koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul Caz Festivali’nin yeni tarihleri ve programa dair ayrıntılar temmuz ayında festivalin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Festival kapsamında bu yıl 18’inci kez düzenlenecek “Genç Caz” konserleri için başvuru tarihi olağanüstü koşullar göz önüne alınarak 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturan Genç Caz, caz ve benzeri müzik türlerine ilgi duyan genç müzisyenleri teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor. Genç Caz’a katılmak isteyen müzisyenler ve topluluklar başvurularını genccaz.iksv.org adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak ve bu forma, dosyaları içeren bağlantıyı ekleyerek yapabilirler.

Festival için alınan biletler, konserlerin gerçekleştirileceği yeni tarihlerde geçerli olacak. İzleyicilerin, festival tarihlerinin değişmesi nedeniyle daha önce alınan biletleri iade ve değişim hakkı bulunacak. İade, değişim veya destek süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgilendirme önümüzdeki aylarda e-posta yoluyla yapılacak ve bilgiler İKSV ile İstanbul Caz Festivali web sitelerinde açıklanacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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