Limak'ın Kuveyt'teki şantiyesinde işçiler alınmayan önlemler sebebiyle eylem yaptı
Limak İnşaat'ın Kuveyt'teki şantiyesinde çalışan işçiler, koronavirüs salgınına karşı alınmayan önlemler ve yemeklerinin verilmemesi sebebiyle eylem yaptı.
Görsel, İYİ-SEN'in Twitter gönderisinden alınmıştır
Limak İnşaat'ın Kuveyt'teki şantiyesinde çalışan işçiler, dünya genelindeki Kovid-19 hastalığı salgınına karşı alınmayan önlemler ve yemeklerinin verilmemesi sebebiyle eylem yaptı.
İYİ-SEN'in Twitter hesabından paylaşılan videoda
"Limak İşçisi Soruyor: 'İşçiler Burada Hırsızlar Nerede!'
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak İnşaat'ın Kuveyt'teki şantiyesinde işçiler eylemde. İşçiler salgına karşı önlem almayan ve çalışan işçilerin yemeklerini vermeyen Limak'a hesap soruyor" ifadeleri kullanıldı.
Limak İşçisi Soruyor;— İYİ-SEN (@insaatiscilerii) April 24, 2020
İşçiler Burada Hırsızlar Nerede!
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak İnşaat'ın Kuveyt'teki şantiyesinde işçiler eylemde. İşçiler salgına karşı önlem almayan ve çalışan işçilerin yemeklerini vermeyen Limak'a hesap soruyor. pic.twitter.com/wcnp1qMMGJ
(İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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