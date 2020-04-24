24 Nisan 2020 20:39

24 Nisan anması: Yüzleşme sağlamak Hrant’a, Marisa’ya, Sevag’a borcumuzdur

24 Nisan Anma Platformunun, Ermeni Soykırımı’nın 105'inci yılında gerçekleştirdiği online anma programında "Yüzleşme sağlamak Hrant’a, Marisa’ya, Sevag’a borcumuzdur" denildi.

Fotoğraf: Murat Deliklitaş/DHA (Arşiv)

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    24 Nisan 1915’te gerçekleşen Ermeni Soykırımı’nın bugün 105'inci yılı. 24 Nisan 1915 tarihinde 250 Ermeni siyasetçi, aydın, yazar, gazeteci tutuklandı ve topraklarından sürüldü, 174’ü ise yargılanmadan öldürüldü. Kısa süre sonra İttihat ve Terakkinin çıkardığı Tehcir Yasası ile Ermeniler anayurtlarından koparıldı. Soykırımın yıl dönümünde 24 Nisan Anma Platformu online bir anma programı gerçekleştirildi.

    1,5 MİLYONLUK ERMENİ NÜFUSUN NEREDEYSE TAMAMININ YOK OLMASI SÜRECİNİN BAŞLANGICI

    Platforma adına hazırlanan basın açıklamasını Deniz Türkali okudu.

    Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler nedeniyle anma programını bu yıl online mecrada gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Türkali, 24 Nisan’da ve sonrasında yaşanan süreci özetledi:

    “24 Nisan 1915’te, bir önceki yüzyılın başında bir felaket yaşandı. 105 yıl önce bugün, Ermeni toplumunun önde gelenleri gece yarısı evlerinden alındı. Polis teker teker kapıları çalıyor, sakin bir şekilde ismini söylediği kişinin evde olup olmadığını soruyor, aradığı kişi evdeyse birkaç soruya cevap vermek üzere kısa bir süreliğine semt karakoluna davet ediyor. İlk gece 240 kişi, sonraki birkaç gün içerisinde 2 bin 345 kişi... Ermeni toplumunun entelektüelleri, mebusları, şairleri, örgütlü siyasetçileri, İstanbul’dan sürülmeye başlandı. Bunların 174’ü hiçbir yargılama olmaksızın infaz edildi. 24 Nisan, o dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda 1,5 milyonluk Ermeni nüfusun neredeyse tamamen yok olmasıyla sonuçlanacak korkunç sürecin başlangıcıydı. Çoluk çocuk, genç yaşlı kafilelerle Ermeni halkı, Anadolu’nun dört bir bucağından çöllere sürüldü. Çoğunluğu öldürüldü, kiliseler okullar harabeye döndürüldü, mal mülk el değiştirdi. Telgraflarla din değiştirme talimatları verildi. Hem yaşadıkları yerlerin hem sağ kalanların isimleri değiştirildi. Çocuklar evlatlık verildi. Bütün bunlar İttihak Terakki, devlet eliyle ve bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleştirildi.”

    Deniz Türkali

    Deniz Türkali | Ekran görüntüsü, 24 Nisan Anma Platformunun canlı yayınından alınmıştır.

    YÜZLEŞMEYİ SAĞLAYACAK BİR ZEMİN VAR...

    Türk ve Müslüman olmayanlara yönelik baskıyı, asimilasyonu ve fiziksel saldırıları içeren hükümet politikalarının korkunç acılara yol açtığını belirten Türkali, “İlerleyen yıllarda 1915 ile yüzleşilmedi, tersine tarihi olaylar çeşitli gerekçelerle inkar edildi. İnkar, yüzleşmeyi engelliyor, yüzleşmenin engellenmesi ise tüm toplumda gerçek bir özgürleşmenin önünde en büyük engellerden biri" dedi.

    Türkali, şöyle devam etti:

    "Bu yüzleşmenin gerçekleşmesi için uğraşmak, Hrant Dink’e, Sevag Balıkçı’ya, Marisa Küçük’e, dünyanın dört bir yanına dağılan, topraklarından uzakta yaşamak zorunda kalan kardeşlerimize olan borcumuzdur. 2010 yılından beri Taksim’deki anmalara katılmış olan aktivistler, Ermenilere yönelik ırkçılığı, devlet politikalarını yenebilecek ve yüzleşmeyi sağlayacak bir zeminin var olduğunu bize göstermiştir. Bu zeminin büyümesi Türkiye’de yaşayan tüm sıradan insanları özgürleştirecektir. 1915’te Ermenilerin maruz bırakıldığı insanlık trajedisini yüreğimizin derinliklerinde duyuyor, o süreçte yaşamını yitirilenleri sevgiyle anıyoruz.”

    Türkali'nin konuşmasının ardından online bir panel gerçekleştirildi. (İstanbul/EVRENSEL)

    Ermeni Soykırımı’nın 105. yılı: Artık yüzleşin

    Ermeni Soykırımı’nın 105. yılı: Artık yüzleşin

    Garo Paylan: Gerçek bir yüzleşmenin yeri parlamentodur

    Garo Paylan: Gerçek bir yüzleşmenin yeri parlamentodur

    Trump, Ermeni Soykırımı için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı

    Trump, Ermeni Soykırımı için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    ATO: Kovid-19 tanısı konulan sağlık emekçilerinin sayısı 175’e yükseldi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüsle mücadele günlerinde 1 Mayıs’a giderken...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İttihatçılardan, Erdoğan iktidarına Ermeni Kırımı ve Kürt Sorunu

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Virüs AB’nin kimyasını bozdu

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Korona günlerinde kadın emeği

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Eski krizlerin yeni tezahürleri

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Patronların öldürme hakkı mı var?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Sorularla salgın sonrası ekonomi gündemi

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    TBMM’nin 100. yılı, CHP ve sosyal demokrasi: İtici güçlerin itici güçleri eksik değerlendiriliyor

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Ara Güler miydi, ağlar mıydı?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Trump, Ermeni Soykırımı için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı
    Trump, Ermeni Soykırımı için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı

    ABD Başkanı Donald Trump, Ermeni Soykırımı'nın 105'inci yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, Ermenice "büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

    GÜNCELLENDİ
    Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi
    Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi

    Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti. Koçak'ın cenazesi Gazi Cemevinde yapılan tören sonrası defnedilmek üzere Esenyurt'a götürüldü.

    Engelli olmasına rağmen çalıştırılan sağlık çalışanı hayatını kaybetti
    Engelli olmasına rağmen çalıştırılan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

    Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde engelli bir sağlık emekçisi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. 55 yaşındaki İbrahim Arslan, idari izin verilmediği için çalışmak zorunda kalmıştı.

    24 Nisan anması: Yüzleşme sağlamak Hrant’a, Marisa’ya, Sevag’a borcumuzdur
    24 Nisan anması: Yüzleşme sağlamak Hrant’a, Marisa’ya, Sevag’a borcumuzdur

    24 Nisan Anma Platformunun, Ermeni Soykırımı’nın 105'inci yılında gerçekleştirdiği online anma programında "Yüzleşme sağlamak Hrant’a, Marisa’ya, Sevag’a borcumuzdur" denildi.

    Giresun'da uyarılar dikkate alınana kadar yüzden fazla sağlıkçı hastalandı
    Giresun'da uyarılar dikkate alınana kadar yüzden fazla sağlıkçı hastalandı

    Giresun'da koruyucu ekipman eksikliği ve sağlık örgütlerinin uyarılarının dikkate alınmaması sonucu 140 sağlık emekçisi Kovid-19'a yakalandı.

    Mısır’da ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması salgın endişesini artırdı
    Mısır’da ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması salgın endişesini artırdı

    Sisi yönetimi ekonomik faaliyetleri yeniden başlatıyor. Bazı işverenler de işçileri işten çıkarırken, bazıları ise işçileri, maaşları askıya almakla tehdit ediyor.

    Online Adalet Nöbetinde "İşsiz kalan, kirasını ödeyemeyen için adalet" denildi
    Online Adalet Nöbetinde "İşsiz kalan, kirasını ödeyemeyen için adalet" denildi

    Adalet Nöbeti, bu kez 21 baro başkanın katılımıyla online gerçekleşti; işçiler, kadınlar, çocuklar, siyasi muhalifler, gazeteciler ve hukuksuz hapsedilmiş avukatlar için adalet istendi.

    Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2600'e yükseldi
    Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2600'e yükseldi

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 109 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 104 bin 912'ye, can kaybı 2 bin 600'e ulaştı.

    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı
    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..
    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..

    Kültür dediğimiz kavramların içine doldurduğumuz her şey esasında dil sayesinde oradadır. Bütün bu yazdıklarımın bağırsak gazlarıyla ilgisi, dillerde kültürel öğe olarak bulunan onomatopeler.

    BMC Otomotiv fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam izni 
    BMC Otomotiv fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam izni 

    İzmir Pınarbaşı'nda yer alan BMC Otomotiv fabrikası 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen özel izinle üretime devam edecek.

    Güzeltepe’de fiziksel mesafe, sosyal dayanışma
    Güzeltepe’de fiziksel mesafe, sosyal dayanışma

    Koronavirüs salgını döneminde işsiz kalan komşuları için sosyal medyada dayanışma kampanyası düzenleyen Güzeltepeliler, gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı

    Denizli’nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde kurulmak istenen termik santrale Denizli Barosu ve Büyük Menderes İnisiyatifi tepki gösterdi.

    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil

    Çiğli OSB’de bir metal fabrikasında çalışan işçi, koronavirüs vaka iddialarıyla birlikte kaygılarının sadece kendi yaşamları için değil aileleri için de arttığını yazdı.