ATO: Kovid-19 tanısı konulan sağlık emekçilerinin sayısı 175’e yükseldi
ATO, Ankara’da Kovid-19 tanısı konulan sağlık emekçilerinin sayısının 175’e yükseldiğini duyurdu.
Logo: Ankara Tabip Odası
Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Ankara’da koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan sağlık emekçilerinin sayısının 175’e yükseldiğini açıkladı.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan ATO, “Ankara’da bir kamu üniversitesi hastanesinde PCR testleri (+) olmak üzere 42 sağlık çalışanında Kovid-19 tanıdı konduğu bilgisine ulaştık” bilgilerini paylaştı.
ATO’nun paylaştığı verilere göre Ankara’da 22 aile hekimi, 28 uzman doktor, 14 öğretim görevlisi, 23 asistan doktor, 1 işyeri hekimi, 16 hemşire, 1 eczacı, 10 acil tıp teknisyeni, 6 idari personel, 5 tıbbi sekreter, 2 röntgen teknisyeni ve 1 temizlik işçisine Kovid-19 tanısı konuldu. (Ankara/MA)
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