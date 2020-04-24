24 Nisan 2020 20:32

Giresun'da uyarılar dikkate alınana kadar yüzden fazla sağlıkçı hastalandı

Giresun'da koruyucu ekipman eksikliği ve sağlık örgütlerinin uyarılarının dikkate alınmaması sonucu 140 sağlık emekçisi Kovid-19'a yakalandı.

Serum takan sağlıkçı

Fotoğraf: DHA

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    Birkan BULUT
    Ankara

    Giresun'da çok sayıda sağlık emekçisine koronavirüs bulaşmasının ardından hasta yakınları ve sağlık emekçileriyle görüştük. Rıdvan Özkerim, geçtiğimiz haftalarda babası tedavi olurken gördüğü personel sıkıntısını ve yetersiz önlemleri anlattı. SES Giresun Şube Eş Başkanı Gökhan Topal ve Giresun Tabip Odası Başkanı Selami Oktay da salgının başlangıcında önlemlerin hafife alınmasının sağlıkçılar arasında virüsün yayılmasında etkili olduğunu anlattı. Sağlık meslek örgütleri, önlemler artırılmasının ardından sürecin kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.

    Kovid-19 pandemisinde İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki süreç tartışılırken, salgının hızla yayıldığı başka şehirler de gündeme geldi. Bunlardan biri de bugüne kadar yaklaşık 140 sağlık emekçisinin Kovid-19'a yakalandığı belirtilen Giresun oldu. Salgın sürecinin başlangıcında gerekli koruyucu önlemlerin alınmaması, hastanelerde risk meydana getirdi. Peki Giresun'da salgın, sağlıkçılar arasında nasıl yayıldı ve bugün hangi noktaya gelindi?

    Babası Namık Özkerim koronavirüse yakalanan Rıdvan Özkerim'in geçtiğimiz haftalarda yaşadıklarını Evrensel'e anlattı. Diyarbakır'da yaşayan 66 yaşındaki babasının evde düşerek belini kırdığını anlatan Özkerim, "Ardından orada devlet hastanesine götürüldü. Defalarca kan tahlili yapılarak serum verilmesine rağmen sodyum değeri 118 çıkıyordu. Doktorlar tahlillerde yanlışlık olduğunu düşünerek özel hastaneye yönlendirdi. Özel hastanedeki tedavisinin ardından Giresun'a getirmemizde herhangi bir risk olup olmadığını sorduk ve doktorun onay vermesiyle buraya getirdik" dedi.

    İKİNCİ AMBULANSTA KORUYUCU DONANIMLAR FAZLAYDI

    Giresun'a geldiğinde babasının bilincinin bulanık olduğu gören Özkerim, acil sağlık ekiplerini çağırdı. Salgına rağmen acil sağlık ekiplerinde maske dışında yeterli koruyucu donanım olmadığını anlatan Özkerim, babasının hayal görmesine rağmen hastaneye götürülmediğini söyledi. Ardından sodyum takviyesi için evde sağlık hizmeti aldıklarında ise doktorun yönlendirmesyle "Hayati tehlikesi var" denilerek babası hastaneye kaldırıldı. Ambulansı aradıklarında kendisine babasının öksürük ve ateşi olup olmadığı soruldu. Özkerim olmadığını aktardı ancak bu kez gelen acil sağlık ekiplerinin maske ve tulum gibi birçok önlem aldığını gördü.

    PERSONEL OLMADI BELİRTİLEREK UĞRAŞAMAYIZ DENİLDİ

    Namık Özkerim, akşam saatlerinde Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastane aciline çağrıldığında çok az personelin olduğunu gören Özkerim, babasına yardımcı olmaları için personel aradı, sonunda birkaç görevli bulabildi. Sabaha karşı tomografi çekilen Namık Özkerim'in Kovid-19 testi pozitif çıktı ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınmasının ardından oğlu temaslı olduğu için eve gönderildi. Ancak evden 14 gün ayrılmaması istenen Rıdvan Özkerim, daha sonra hastane tarafından refakate çağırıldı. Tedavi sürecinin ardından babasının Kovid-19 hastalığının iyileştiğini ama sağlık sorunlarının devam ettiğini belirten Özkerim, ancak hastanenin kendisine enfeksiyon bölümündeki tüm doktorlara ve çoğu hemşireye koronavirüs bulaştığı bildirildiğini ve bu nedenle "Biz uğraşamayız" denildiği söyledi. Babasıyla birlikte eve dönen Özkerin, ardından tedavinin devamı için babasını Ankara'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine götürmek durumunda kaldı.

    SES: SALGIN SÜRECÜ KÖTÜ YÖNETİLDİ

    Sağlık meslek örgütlerinin anlattıkları da Özkerim'in aktardıklarını doğruluyor. Evrensel'e konuşan SES Giresun Şube Eş Başkanı Gökhan Topal, pandemiyle mücadele sürecinin kötü yönetildiğini söyledi. Geçtiğimiz haftalarda Giresun'da sağlıkçılar arasında vakaların 140'a vardığını belirten Topal, ancak gerekli tedbirlerin artmasıyla sağlıkçılar arasında iyileşme sürecine girildiğini aktardı. Topal, Giresun'da hiçbir sağlık emekçisinin hayatını kaybetmemesinin ise sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

    SAKLANAMAZ OLUNCA ÖNLEMLER ALINMAYA BAŞLANDI

    Salgının başlangıcında yetkililerin hafife aldığını anlatan Topal, bu nedenle Kovid-19'a ayrılan hastane bölümlerinin dışındaki katlara da bulaşın olduğunu aktardı. Topal, "Başta Giresun devlet hastanesi olmak üzere hastanelerimizde koruyucu ekipmanlarda ciddi sıkıntılar yaşadık. Her sağlıkçıya ikişer tane maske verildi. Biz bunun yetersiz olduğunu söyledik. Fakat ne zaman salgın pik yaptı, artık sonuçları saklanamaz oldu; ondan sonra önlemler artırılmaya başlandı" dedi.

    "SALGININ BAŞINDA ORGANİZYON KONUSUNDA UYARMIŞTIK"

    Giresun Tabip Odası Başkanı Selami Oktay da salgının başlangıcında yetkililere daha öngörülü ve ve hızlı bir organizasyonun yapılması gerektiğini söylediklerini aktardı. Ancak bu planlamanın hızlıca yapılmaması nedeniyle bulaşın arttığını kaydeden Oktay, bunun üzerine il pandemi kurulunun tabip odası olarak kendilerinden görüş aldığını bildirdi. Oktay, "Şimdilerde plato oluştu ve yükseliş durdu. Birçok arkadaş karantinaya alındı. Devlet hastanesinde Covid'li 7 sağlık personelimiz var. Ancak gelinen durum önlemlerin elden bırakılması gerektiği anlamına gelmez" dedi.

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