24 Nisan 2020 19:48

Mısır’da ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması salgın endişesini artırdı

Sisi yönetimi ekonomik faaliyetleri yeniden başlatıyor. Bazı işverenler de işçileri işten çıkarırken, bazıları ise işçileri, maaşları askıya almakla tehdit ediyor.

Fotoğraf: Fotoğraf: Gigi Ibrahim / Wikimedia Commons

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    Amr EMAM
    Middle East Online

    Mısır’ın fabrikalarını ve üretim tesislerini tamamen çalışır duruma getirme kararı, kalabalık ülkede Kovid-19 salgını korkusu yarattı.

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, uzun süredir devam eden ekonomik faaliyetlerin askıya alınmasının ülkenin ekonomik sıkıntılarını daha da kötüleştireceği korkusundan dolayı ülke fabrikalarını normal faaliyetlerine devam etmesi konusunda teşvik etti. Sisi, 7 Nisan’da, “Uluslararası ekonominin askıya alınmasından kaynaklanan hasar, salgının verdiği zarardan çok daha tehlikeli olabilir. Bazı ülkeler hastalıkla mücadele etmek ve ekonomiyi sürdürmek arasında bir denge kurmaktan söz ediyor” dedi.

    Sisi, ülke mali rezervleri, Kovid-19’un yayılmasını engellemek ve nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için harcanırken, üretim tesislerini faaliyete geçirdi.

    ÜLKE ÇAPINDA GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

    Mısır, Şubat sonu itibariyle Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasına; okulları, camileri ve kiliseleri kapatarak, üniversitelerde eğitimi askıya alarak, on binlerce zorunlu olmayan satış noktalarının kapatılmasını emrederek ve restoranların çalışmalarını teslimat hizmetleriyle sınırlandırarak karşılık verdi.

    Bunların yanı sıra, halkı sosyal mesafe önlemleri uygulamaya teşvik etmek amacıyla ülke çapında gece sokağa çıkma yasağı uyguladı. Hükümet ayrıca, ulusun 5 milyondan fazla memurunun neredeyse yarısına ve özellikle de kadınlara evde kalın çağrısında bulundu. Ancak alınan önlemler, ülkenin mücadele halindeki ekonomisine pahalıya mal oldu.

    TURİZM SEKTÖRÜ VE SÜVEYŞ KANALI

    Mısır, bir ay içinde 5,4 milyar dolar tüketti ve bu da Merkez Bankası döviz rezervlerini Şubat ayı sonunda 45,5 milyar dolardan Mart sonunda 40,1 milyar dolara indirdi.

    Bağımsız iktisatçı Fahri el-Fiki, “Hiçbir yerde, hiçbir ülke üretimin uzun süre askıya alınmasına tolerans gösteremez. Mısır, özellikle turizm sektörü ve Süveyş Kanalı gibi ana gelir kaynaklarının felci göz önüne alındığında büyük maddi baskılar altında kalıyor” dedi.

    Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, 14 Nisan’da Mısır’ın başkenti Kahire’nin dış mahallerindeki bir otomobil fabrikasına yaptığı ziyarette aynı mesajı yineleyerek devlet kurumlarının çalışanları korumak için her türlü çabayı göstermesi gerektiğini belirtti. Madbuli, “Ekonominin büyümesi devam etmeli. Bu büyümenin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamalıyız” dedi.

    Sisi, maske üreten ordu fabrikalarına, üretilen maskeleri işçilere ve vatandaşlara ücretsiz dağıtmaları için çağrı yaptı. Sisi, 9 Nisan’da Kahire’nin doğusundaki bir yol yapımını denetleyen mühendisleri işçilerin yüz maskeleri olmadan çalışmalarına izin verdikleri gerekçesiyle azarladı.

    Uzmanlar ise, ülkenin üretim tesislerinin normal faaliyetlerini sürdürmelerine izin verilmesinin riskli olduğu konusunda uyarıyorlar.

    2 BİN 500’DEN FAZLA KOVİD-19 VAKASI VE 183 ÖLÜM

    Mısır şu ana kadar 2 bin 500’den fazla Kovid-19 vakası ve 183 ölüm bildirdi. Günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor. Vaka sayısı 14 Nisan’da virüsün ilk görülmesinden bu yana en yüksek sayı olan 160’a ulaştı. Sağlık otoriteleri, on binlerce insana test yapıyor, sosyal mesafeyi teşvik ediyor ve hastaları tedavi etmek ve ölümleri azaltmak için canla başla çalışıyorlar.

    Ülkenin ileri gelen immünologlarından Abdel Hadi Mesbah, “Enfeksiyon sayısındaki artıştan duyulan korku şaşırtıcı değil. Her ülke gibi, Mısır da bir salgının yaratacağı çetrefilli koşulları tolere edebilecek durumda değil” diyor.

    Bütün bunlara rağmen, uluslararası tedarik zincirlerinin bozulması Mısır’a, yeni pazarlara ürün göndermek, ihtiyaç duyulan dövizi ülkeye çekmek ve yerel endüstrileri ve üretim hatlarını teşvik etmek için daha iyi bir şans sunuyor.

    Ülke ekonomisini kurtarma ve büyümeyi arttırma ihtiyacı, önümüzdeki ayalarda ve yıllarda bir yavaşlama bekleyen ülke için büyük bir önceliktir.

    İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARILIYOR

    14 Nisan’da, Planlama Bakanı Hala al-Saeed, Temmuz ayında başlayan 2020-2021 mali yılında ekonominin büyümesinin Kovid-19 krizinin ne kadar sürdüğüne bağlı olacağını söyledi.

    Bu sırada Sisi yönetimi, tam tecrit gibi ciddi kısıtlamaların uygulamasından kaçınması konusunda iş dünyasının baskısı altında gibi görünüyor. Bazı işverenler işçileri işten çıkarırken, bazıları ise işçileri yetkililerin ülkedeki faaliyetleri tamamen durdurması halinde maaşlarını askıya almakla tehdit ediyor.

    Sisi, özel sektöre 7 Nisan’da işçileri işten çıkarmamaları için çağrı yaptı. Özel sektör, Mısır’ın 39 milyonluk iş gücünün yüzde 80’ini istihdam ediyor.Sisi özel sektöre hitaben, “Tanrı ve ülken adına işçilerini tutmanı istiyorum” dedi.

    (Çeviren: İdil Çağla ERTAŞ)

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