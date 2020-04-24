24 Nisan 2020 19:12

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2600'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 109 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 104 bin 912'ye, can kaybı 2 bin 600'e ulaştı.

Fahrettin Koca

Fahrettin Koca | Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.

    Koca'nın Twitter hesabından "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin" mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:

    Son 24 saatte;

    • 38 bin 351 test yapıldı,
    • 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,
    • 109 kişi hayatını kaybetti,
    • 3 bin 246 kişi iyileşti.

    Öte yandan

    • Toplam test sayısı 830 bin 257,
    • Toplam vaka sayısı 104 bin 912,
    • Toplam can kaybı 2 bin 600,
    • Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1790,
    • Toplam entübe hasta sayısı 929,
    • Toplam iyileşen hasta sayısı 21 bin 737 oldu.

    Sağlık Bakanlığının 24 Nisan 2020 Kovid-19 verileri.

    Sağlık Bakanlığının 24 Nisan 2020 Kovid-19 verileri.

    (HABER MERKEZİ)

    Türkiye'de koronavirüs: 2600 ölüm, 104 bin 912 vaka | Öne çıkan gelişmeler (24 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs: 2600 ölüm, 104 bin 912 vaka | Öne çıkan gelişmeler (24 Nisan)

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