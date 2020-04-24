Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2600'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.

Koca'nın Twitter hesabından "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin" mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:

Son 24 saatte;

38 bin 351 test yapıldı,

3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,

109 kişi hayatını kaybetti,

3 bin 246 kişi iyileşti.

Öte yandan

Toplam test sayısı 830 bin 257,

Toplam vaka sayısı 104 bin 912,

Toplam can kaybı 2 bin 600,

Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1790,

Toplam entübe hasta sayısı 929,

Toplam iyileşen hasta sayısı 21 bin 737 oldu.

Sağlık Bakanlığının 24 Nisan 2020 Kovid-19 verileri.

(HABER MERKEZİ)

Türkiye'de koronavirüs: 2600 ölüm, 104 bin 912 vaka | Öne çıkan gelişmeler (24 Nisan)