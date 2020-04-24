24 Nisan 2020 19:12
Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2600'e yükseldi
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 109 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 104 bin 912'ye, can kaybı 2 bin 600'e ulaştı.
Fahrettin Koca | Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.
Koca'nın Twitter hesabından "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin" mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:
Son 24 saatte;
- 38 bin 351 test yapıldı,
- 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,
- 109 kişi hayatını kaybetti,
- 3 bin 246 kişi iyileşti.
Öte yandan
- Toplam test sayısı 830 bin 257,
- Toplam vaka sayısı 104 bin 912,
- Toplam can kaybı 2 bin 600,
- Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1790,
- Toplam entübe hasta sayısı 929,
- Toplam iyileşen hasta sayısı 21 bin 737 oldu.
(HABER MERKEZİ)
Türkiye'de koronavirüs: 2600 ölüm, 104 bin 912 vaka | Öne çıkan gelişmeler (24 Nisan)
Reklam