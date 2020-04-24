DTO: Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları iyileştirilsin

Diyarbakır Tabip Odası (DTO) Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgın döneminde meslektaşlarının etik anlayışlarından vazgeçmemesi gerektiğini vurgulanarak, sağlık çalışanlarına koruyucu ekipmanların eksiksiz sağlanması gerektiğini ifade etti.

VAKA SAYISINA EKLENMEYENLER

DTO açıklamasında, yaygın test yapılmaması, ölümlerin uluslararası ICD tanı kodlarına uygun bir biçimde raporlanmaması, klinik ve radyolojik bulguları hastalık ile uyumlu olguların açıklanan verilere eklenmemesi sebebiyle vaka sayılarının bildirilenden çok daha fazla olduğu yönünde görüşlere yer verildi.

‘UYGUN KOŞULLAR OLUŞTURULMALI’

Koronavirüsün büyük risk grubunda sağlık çalışanlarının olduğu kaydedilen açıklamada, sağlık çalışanlarının çalışma koşularının uygun olması ve nitelikli-yeterli kişisel koruyucu ekipmanlarının bulunması hastalığa yakalanmamaları açısından kritik önem taşıdığı belirtildi. Sağlık çalışanlarının kendi hayatları ile hastalarının hayatları arasında bir tercih yapmak zorunda olmayacağı çalışma koşullarını oluşturmak üzere yetkililerin göreve çağrıldığı açıklamada, “Yetkililer, meslektaşlarımıza kendi hayatları ile hastalarının hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmayacak koşullarda hizmet verebilmenin olanaklarını sağlamalıdır. Çalışma süreleri ve dinlenme hakları kendilerinin, hastalarının ve ailelerinin sağlıklarını gözetecek bir biçimde düzenlenmelidir. Kamu-özel bütün hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, ambulans ve evde bakım hizmetlerinde, işyeri hekimliği birimlerinde kişisel koruyucu donanımlar eksiksiz ve sürekli olarak verilmelidir. Sağlık çalışanlarının fiziki ve ruh sağlıklarının korunması ve sağlık hizmetini vermeye devam etmelerinin güvence altına alınabilmesi için ihtiyaç duydukları izin gibi haklarının kullandırılması şeklinde bir çalışma düzeni sağlanmalıdır” denildi. (HABER MERKEZİ)

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