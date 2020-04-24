24 Nisan 2020 17:41
Yunanistan'da eğitim reformları protesto edildi
Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Yunanistan'da hükümetin eğitim reformlarını protesto edildi.
Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Yunanistan'da öğretmen ve öğrenciler, başkent Atina'da hükümetin eğitim reformlarını protesto etti.
(Atina/AA)
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