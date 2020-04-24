Yunanistan'da eğitim reformları protesto edildi

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Hasta işçiler işsizlik korkusuyla rapor almaya çalışıyor

"Bir öksürsem çevremi kontrol ediyorum kimse gördü mü diye. Öksürüğümüz bile gizli. Herkes zaten mayın tarlasında yürür gibi korkuyor, ben de bir hastalık yayılsa benden bilirler diye korkuyorum."