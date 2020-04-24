TL'den dövize kaçış sürüyor

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesabında bir önceki hafta başlayan artış, geçtiğimiz hafta da devam etti.

Merkez Bankası, haftalık para banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 17 Nisan’da sona eren haftada, yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki tutar, 482 milyon dolarlık artışla 195 milyar 566 milyon dolara ulaştı.

6 Mart haftasında 201 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan yurt içi yerleşiklerin döviz hesabı, üst üste 4 hafta devam eden düşüşle 194 milyar dolara kadar gerilemişti. (Ankara/MA)

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