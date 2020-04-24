İBB’den Kovid-19’a karşı “temassız yaya butonu” uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kovid-19’a karşı yaya geçitlerini temassız hale getirmek için ‘fotosel’ özelliği olan butonlar takıyor.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğünün koordinasyonunda, İSBAK tarafından trafik ışıklarına temassız yaya butonları takılmaya başlandı. Her gün binlerce yayanın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini sağlayan ‘Erişilebilir Yaya Butonu’na, el teması gerektirmeyen, uzaktan algılama özelliği eklendi.

Virüslere karşı alınan tedbirler kapsamında, ‘Erişilebilir Yaya Butonu’nun yeni versiyonuyla yayalar butona basmak zorunda kalmayacak. Ellerini butona yakınlaştırarak karşıya geçebilecek.

“VİRÜSLERE KARŞI TEMASSIZLIK ÇOK ÖNEMLİ”

Butonla ilgili bilgi veren İBB Trafik Müdürü Tuncay Önderoğlu, salgın nedeniyle insanların ağız ve burun salgılarına elleriyle temas ederek insanların ortak kullandığı alanlara bulaştırmasının tedirginlik oluşturduğunu söyledi. Önderoğlu, şöyle konuştu. “İBB Trafik Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın daha önce dokunarak çalıştırdığı yaya butonunu temassız hale getiren bir çalışma yaptık. Şu anda 14 noktada uygulamaya koyduğumuz Temassız Yaya Butonunu önümüzdeki günlerde özellikle hastaneler, öğrenci geçişleri ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde uygulamaya koyacağız. Vatandaşlarımız butona ellerini yaklaştırarak dokunmadan harekete geçirerek karşıya geçebilecek.”

İstanbul’da yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden başlanan projeyle, tüm butonlu yaya geçitleri temassız hale getirilecek. ‘Fotosel’ özelliği ile Temassız Yaya Butonu, İstanbulluları sesli olarak da uyararak “EvdeKal” mesajı veriyor. (HABER MERKEZİ)

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