Küresel İklim Grevi, koronavirüs nedeniyle sosyal medyada yapılacak. 24 Nisan Dünya Günü'nün 50’nci yıldönümü dolayısıyla bugüne yapılan çağrı, dünyanın dört bir yanındaki çevre örgütleri tarafından desteklendi. Dayanışma göstermek, iklim adaletine ivme kazandırmak ve farkındalığı arttırmak için kampanyaya katılmak isteyenlere dövizleriyle çekişmiş bir fotoğraf ya da verecekleri mesajın video kayıtlarını tüm sosyal medya platformlarında paylaşmaları için çağrı yapıldı.

Fridays For Future (Gelecek İçin Cuma) sosyal medya platformlarından kendilerinin etiketlenmesi durumunda, her etiketleyen kişi için bir ağaç dikeceğini duyurdu.

İsveçli 9. sınıf öğrencisi olan Greta Thurnberg, 20 Ağustos 2018'de İklim İçin Okul Grevi'ni başlatmıştı. Thurnberg'ün çağrısı karışık bulmuş, okullar iklim hareketi için Kasım 2018'de greve başlamış, aynı yılın Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP24) ardından büyüyüp dünyaya yayılmıştı. 15 Mart 2019'da dünyanın dört bir yanında yaklaşık 112 ülkeden 1,4 milyon öğrenci grev ve protesto çağrısına yanıt verip protestolara katıldı. 24 Mayıs 2019'da 125 ülkeden öğrenci içeren, benzer bir etkinlik düzenlendi.

ALMANYA'DA İKLİM PROTESTOSU

Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce genç ve iklim aktivisti hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.

"Fridays For Future" eylemleri kapsamında Federal Meclis Binası (Bundestag) önünde toplanan eylemciler, bugüne kadar düzenlenen eylemlerde kullanılan pankart ve dövizleri meclis binası önüne serdi.

Binlerce dövizi meclis binası önündeki yeşil alana sermek için uzun süre çalışan eylemciler, koronavirüsten korunmak için maske taktı. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA