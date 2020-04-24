Emek Gençliği: İşten çıkarılan öğrenciler işe iade edilsin, ücretli izin uygulansın

Çukurova Üniversitesi koronavirüs nedeni ile üniversitelilerin tatil edilmesinin ardından üniversite bünyesinde kısmi zamanlı çalışan öğrencilerini işten çıkarmıştı. Adana Emek Gençliği konuya dair yaptığı açıklamada öğrencilerin işe geri alınmasını ve ücretli izne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin salgın günlerinde de geçim derdinde olduğunu, ev kirasından faturalara kadar birçok giderin varlığını koruduğunu dile getiren Emek Gençliği, “Çukurova Üniversitesi 2020 yılı için üniversitelere ayrılan ödeneklerde 648 milyon 756 bin TL ile en fazla ödeneğe sahip 10. üniversiteyken soruyoruz; Üniversite yönetimi öğrencilerini işsiz bırakarak mağduriyetlerini büyütürken milyonlarca lira ödenek ne için harcanıyor? Ve bu ödenek neden öğrencileri ücretli izne çıkarmak için kullanılmıyor?” sözleriyle üniversite yönetiminine seslendi.

İŞTEN ÇIKARMA DEĞİL, ÜCRETLİ İZİN

“Salgının faturasını öğrencilere kesmekten geri durmayan üniversite yönetimi öğrenciler açısından var olan kötü koşullara bir yenisini daha ekledi. Öğrencilerin halihazırda geçinemedikleri için çalışmak durumunda kalmaları zaten büyük bir sorun iken bir de üstüne işsiz kalmaları eklendi. Öğrencilerin mağduriyetleri giderilerek işe geri alınmalı ve ücretli izine çıkarılmalıdır” açıklamasında bulunan Emek Gençliği, öğrencilerin yanında olduğunu belirterek öğrencileri kendi talepleri etrafında mücadele etmeye çağırdı. (Adana/EVRENSEL)