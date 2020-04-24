24 Nisan 2020 15:49
Son Güncellenme Tarihi: 24 Nisan 2020 15:56

Gıda-İş: Soyyiğit Gıda işçileri kaygıyla çalışıyor

Soyyiğit Gıda Fabrikasında çalışan işçiler, fazla mesaiye kalıyor, ancak karşılığını alamıyor.

GÜNCELLENDİ
Soyyiğit Gıda

Fotoğraf: Google Maps

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Esenyurt’ta kurulu Soyyiğit Gıda Fabrikasında çalışan ve DİSK/Gıda-İş’e ulaşan işçiler sorunlarını dile getirdi. Fabrikanın çok yoğun şekilde fazla mesai yaptığını kaydeden işçi, “Üretim koronavirüse rağmen tam gaz devam ediyor. Normal çalışmanın dışında çok yoğun mesailer var ve uzun saatler çalışmak zorunda kalıyoruz. Fabrika 7 gün 24 saat çalışıyor, fazla mesailerin karşılığı tam alınmıyor” ifadelerini kullandı. İddialara ilişkin aradığımız Soyyiğit Gıda Fabrikası ise işyerinde koronavirüse yakalanan işçinin bulunmadığını ifade etti.

    Soyyiğit Gıda Grup işletmesinde 30’a yakın işçinin koronavirüse yakalandığı iddia eden işçi, “Buna rağmen işletmede üretim sürdürülüyor. Kovid-19 testi pozitif çıkan işçiler farklı bahaneler uydurularak işe gelmiyor; grip, nezle gibi tanılar altında gerçekler gizleniyor, biz işçiler diken üstünde yaşıyoruz” dedi.

    İşçi sözlerini şöyle sürdürdü: “BİM ve A101 gibi işletmelere, ayrıca Knorr gibi markalara gibi yerlere gıda üretimi yapan Soyyiğit Gıda Grup artan üretim üzerine kiralık işçi bürolarında günlük işçi getirip çalıştırıyor, yeterli önlem alınmıyor. Taşındığımız servislerde de yeterli önlem alınmıyor, servis şoförleri işçilerle irtibatı kesmek için şoför mahalline kalın brandalar çekmiş durumda. Biz işçiler ise aynı koşullarda işe gidip geliyoruz. Son dönemlerde mülteci işçiler paketleme bölümünde ve depoda çalıştırılıyor. Gelen mülteci işçiler hiçbir sağlık kontrolünden geçmiyor. Mülteci işçiler ayrı kapıdan giriyor ve ayrı servislerle getiriliyor. Mültecileri getiren servislerin durumu daha berbat. Kovid-19 pozitif olan işçilerin yaptığı paketler doğrudan üreticiye ulaşıyor ve bu büyük tehlike yaratıyor. Biz açlık ve koronavirüs arasında tercihe zorlanıyoruz. İşçiler olarak korkuyoruz, ailemiz, çocuklarımız var. Patronlar kendileri için her türlü tedbiri alırken biz ise tehlikeyle karşı karşıyayız. Yetkililer sadece patronları duymasın, bizim sesimizi de duysunlar.” İşçilerin talebi üzerine gece fabrika önüne giderek gözlemlerimizi yaptığını açıklayan Gıda-İş, “Durumun işçilerin söyledikleriyle birebir örtüştüğünü gördük” dedi.

    FABRİKADAN AÇIKLAMA

    İddialar üzerine ulaştığımız Soyyiğit Gıda Grup yetkilisi ise iddialara ilişkin şöyle konuştu: “Paketleme bölümünde çalışıp pozitif sonucu olan bir kişi şu anda yok. Test için gidip sonuç bekleyen 6-7 personel var. Ama zaten onların çevresini zaten gönderiyoruz. Personel başım ağrıdı dese bile biz hemen personeli yönlendiriyoruz. Bazılarına test bile yapmadan evde bekleyin denilmiş. Bir şey olduğu zaman biz bekletmeyiz.

    Mülteci işçi söz konusu olamaz. Sigortasız personel hiçbir şekilde almıyoruz. 15 servisimiz varsa 30’a çıkarttık. Sayıyı ikiye böldük ki yakın temasta bulunulmasın diye. Servisleri de dezenfekte ettiriyoruz. Personelimizin ücretlerini de tamamen öderiz. Müfettişlerimiz incelemeye gelirler, denetime çok sık giriyoruz. Bizim belgelerimiz de var.” (İstanbul/EVRENSEL)

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