"Doğal gazı neden pahalı alıyoruz?" sorusuna Bakan Dönmez "Ticari sır" yanıtını verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, “Avrupa doğal gazın bin metreküpünü 120 dolar civarında satın alırken Türkiye’nin aynı miktarda doğal gazı 280 dolara almasının nedeni nedir?” sorusuna, “Ticari sır” yanıtını verdi. CHP'li Ali Mahir Başarır, Bakan Dönmez’e “Siz neden Avrupa ülkeleri gibi şeffaf davranamıyorsunuz? Neyi kimden gizliyorsunuz?” sözleriyle tepki gösterdi.

BAKAN DÖNMEZ'İN YANITI: TİCARİ GİZLİLİĞİ OLAN BİLGİLER...

Ali Mahir Başarır’ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Fatih Dönmez, doğal gazın neden pahalıya alındığı sorusuna karşılık şöyle yanıt verdi:

“Doğal Gaz Alım Satım Anlaşmaları uluslararası ilişkiler açısından ekonomik ve siyasi etkileri olan ticari akitler olup, bu anlaşmalar hükümleri ticari gizlilik içermektedir. Ticari gizliliğe haiz konuların açıklanması anlaşmaya aykırılık teşkil etmekte olup bu durum gerektiğinde anlaşmanın feshi veya bu nedenle doğan zararın tazmini gibi yaptırımlara yol açabilmektedir. Ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 4. Maddesinde ‘Ticari gizliliği olan bilgiler Kurum hariç üçüncü taraflara açıklanamaz..’ ve 7. Maddesinde ‘Doğal Gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar ticari yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür’ hükümlerine istinaden doğal gaz alım maliyetlerine ilişkin bilgilerin paylaşılması mümkün olmamaktadır.”

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CHP'li Ali Mahir Başarır, Bakan Dönmez’in verdiği bu yanıt üzerine "Avrupa ülkeleri alım fiyatlarını açıklamaktan neden çekinmiyor? Neden bunu halkıyla paylaşıyor? Neden ‘ticari sır’ deyip işin içinden çıkmıyor? Sayın Bakan neden ‘ticari sır’ deyip aradaki aşırı fiyat farkını örtbas etmeye çalışıyor" dedi.

Başarır, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Rusya’dan aldığımız gazın parasını Saray mı ödüyor? Sayın bakan mı ödüyor? Elbette halkımız ödüyor. Hem de astronomik fatura bedelleriyle ödüyor. Siz neden Avrupa ülkeleri gibi şeffaf davranamıyorsunuz? Neyi kimden gizliyorsunuz? ‘Parayı öde gerisine karışma’ zihniyetini neden bir kenara bırakamıyorsunuz? Rusya’dan fueloil ve gazyağı olmak üzere 3 çeşit petrol ürünü almaktayız. Rusya Devlet Şirketi Gazprom’dan aldığımız doğal gazın fiyatı, yapılan anlaşmanın içerisine yerleştirilen formüller sayesinde ortaya çıkmaktadır. Şu an petrol fiyatları dipte. Arz fazlası nedeniyle spot piyasadaki doğal gaz fiyatları düşük. Avrupa ülkeleri, bu formüllerin içerisine spot piyasadaki doğal gaz fiyatlarını eklediği için çok daha düşük rakamlara doğal gazı Rusya’dan temin etmektedir. Bu nedenle de halkına doğal gaz alım rakamlarını gönül rahatlığı ile açıklayabilmektedir. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘Rusya ile ilişkilerimiz çelik gibi güçlendi’ , ‘Rusya ile ilişkilerimiz perçinlendi’ sözlerini unutmadık. Madem bu kadar Rusya ile iyiydik neden anlaşmaların içerisindeki formüllere doğal gazın fiyatını düşürecek spot piyasa fiyatlarını ekleyemediniz. Sayın Bakanın çıkıp bunların nedenini anlatması gerekiyor.

"KİMLER NEMALANIYOR, HALKIMIZIN BUNU BİLMEYE HAKKI VAR"

CHP'li Başarır sözlerini şöyle sürdürdü: Bu durumda ister istemez akıllara, birilerinin bu anlaşmalarla, ‘ticari sır’ kavramının da arkasına saklanarak nemalandığı geliyor. Kimler bu anlaşmadan nemalanıyor? Kimler milyar dolarları arasında bölüşüyor? Bunları halkımızın bilmeye hakkı var? Maden ticari sır diyorsunuz. En azından, halkımızın temsil edildiği TBMM’de kapalı bir oturum düzenleyerek, anlaşma yapmadan önce milletvekillerinin görüşlerini neden almıyorsunuz? Bu konunun takipçisi olacağımızı kimse akıllarından çıkarmasın. (HABER MERKEZİ)

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