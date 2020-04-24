Rusya, Finlandiya’ya soykırım suçundan dava açıyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Rusya, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Karelya’da soykırım gerçekleştirdiği suçlamasıyla Finlandiya hakkında dava açma kararı aldı.

Rusya Soruşturma Komitesi, dava açma kararını yaptığı araştırmalar sırasında elde ettiği bulgulara dayandırdığını açıkladı.

1941-1944 yıllarında 14 Finlandiya toplama kampındaki koşulların tutsak alınan etnik Rusların barınma, gıda ve çalışma koşullarının yaşamlarını sürdürmeye uygun olmadığı değerlendirmesini yaptı.

24 bin Rus’un kaldığı kamplardan toplama kampları olarak söz eden komite, 2 bini çocuk 8 bin kişinin yaşamını yitirdiği sonucuna ulaştı. Ayrıca savaşta Fin askerleri tarafından esir alınan savaş tutsaklarından 7 bininin gaz odalarında boğularak, kurşuna dizilerek veya canlı canlı gömülerek öldürüldüğünü belirtti.

FİNLANDİYA: İDDİALAR ABARTILI

Rusya’nın bu suçlamalarını Fin yetkililer reddediyor. Haber ajansı Yle ile yaptığı söyleşisinde Ulusal Arşiv Şefi Jussi Nuorteva, Soruşturma Komisyonu’nun iddiaları belgeleyemediği halde gerçekmiş gibi sunduğunu, Finlerin insanları gaz odalarında veya canlı gömerek öldürdüğü iddialarının kendilerini şaşırttığını söyledi.

Ilta-Sanomat gazetesinde yaptığı söyleşisinde Nuorteva, gaz odaları ve esirlerin yaşarken gömüldüğü iddialarını abartılı ve güvenilmez olarak değerlendirdi.

Nuorteva, ”İmkansız. Eğer Finler işgal sırasında Doğu Karelya’da gaz odaları kullanmış olsalardı bundan savaştan hemen sonra haberimiz olurdu” diyerek Soruşturma Komitesi’nin suçlamalarını reddetti.

Yazılı bir açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanlığı da, Finlandiya ordusunun savaş sırasında yaptıklarının savaşın bitiminden hemen sonra mahkemelerde kapsamlı ele alındığını belirtti. Rusya’dan savaş tarihi arşivlerini tüm araştırmacılara açmasını istedi.