İsveç'te taksi şoförleri salgın süresince destek talebiyle eylemde

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Koronovirüs salgını taksicileri olumsuz etkiledi. Gelirlerinin büyük bir kısmını kaybeden taksi sahipleri ve şoförleri, hükümetin tekellere ayırdığı 300 milyar kronluk kriz paketinden pay alabilmek için Stockholm ve Göteborg illerinde gösteriler yaptı.

Çarşamba günü Göteborg kentinde bir araya gelen 50 civarında taksi şoförü, konvoy oluşturarak şehrin içerisinde tur attı. Taksi sahibi ve şoförü Karwan Mezori, İsveç Devlet Televizyonu'na koronavirüsünün yaygınlaşmasından sonra işlerin azaldığını, kendilerini ve ailelerini geçindiremediklerini söyledi.

Mezori Danimarka, Norveç ve Almanya'da taksi şoförlerine tanınan hakkın aynısını, bir başka deyişle ücretlerinin yüzde 80'inin ödenmesini istedi.

Dün de Malmö ve Göteborg illerindeki taksi şoförleri arabalarıyla Stockholm'e gelerek başkentteki meslektaşlarıyla birlikte parlamento binası önünde bir eylem gerçekleştirdi. 50'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasına rağmen sayıları 100'ü bulan eylemci şoförlere polis müdahale etmedi. Şoförlerin eylemini ve il merkezinde düzenledikleri konvoyu havadan helikopterle izlendi.

ŞİRKETE MİLYONLARCA KRON YARDIM, ŞOFÖRLERE YOK

BU sektörün en büyük şirketi Caboline Group, devletin şirketlere ayırdığı kriz paketinden milyonlarca kron yardım alıyor. Ancak daha küçük olan Taxi Kurir, Sverigetaxi ve Topcap şirketlerinin sahipleri ve şoförleri bundan pay alamıyor.

Pay alamadıkları gibi her ay Caboline Group'a 12 bin 500 kron durak ücreti ödeme zorundalar. Proletären gazetesine açıklamalar yapan taksi şoförü Christer Back, ”Ödememiz gereken giderlerimiz var ve ücret garantimiz yok. Şirketlerin aldığı kriz yardımları bize ulaşmıyor. Durak ücretlerini Caboline Group'a ödemek zorundayız. Şirket kolaylık sağlamıyor” dedi.

HIG Capital adlı ABD şirketinin bir yan şirketi olan Caboline Group, geçtiğimiz yıl 307 milyon kron kar etti. Şirketin Genel Müdürü Peter Viinapuu'nun yıllık geliri 2,5 milyon kron kâr etmesine karşın şirket durak ücretlerinde indirim yapmaya yanaşmıyor.

İşveren Örgütü Taksi Federasyonu, branşta iflasların Mart ayında Şubat'a kıyasla yüzde 237 oranında arttığını açıkladı. Federasyon, korona krizinin sürmesi durumunda her on taksi şirketinden yedisinin iki ay daha ayakta kalmayı başaramayacaklarını söylediklerini belirtti.

Taksi branşındaki şoförlerin büyük bir çoğunluğunu göçmenler oluşturuyor.