BM: Koronavirüs bahane edilerek basın susturuluyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, birçok ülkede bağımsız medyanın baskılara maruz kaldığını, gazetecilerin tutuklandığını ve susturulmaya çalışıldığını belirterek, devletleri basına yönelik baskılara son vermeye çağırdı.

Birçok ülkede koronavirüs (Kovid-19) bahane edilerek bilgiye ulaşımın kısıtlandığını, eleştirilerin sert bir biçimde bastırıldığını dile getiren Bachelet, son dönemlerde gazetecilere yönelik, tutuklama ve baskıların arttığını gösteren raporların kendilerine ulaştığını söyledi. Korona ile mücadelede bilgiye ulaşmanın hayati önemde olduğuna dikkat çeken Bachelet, basına yönelik baskıların derhal son bulması çağrısında bulundu.

Uluslararası Basın Enstitüsünün verilerine dikkat çeken Bachelet, korona salgınıyla ilgili kısıtlamaların başladığı tarihten itibaren basın özgürlüğü ile ilgili Avrupa, Ortadoğu, Asya, Amerika ve Afrika’dan 130 ihlal başvurusunun olduğunu, 40 gazetecinin de tutuklandığını söyledi.

BASKILARA SON VERİN ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville de, bugün düzenlenen uzaktan görüntülü basın toplantısında Yüksek Komiser Michelle Bachelet’nin açıklamalarını hatırlatarak, devletlere baskılara son vermesi çağrısında bulundu. Bir soru üzerine Colville, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın basını hedef alan açıklamalarını örnek göstererek, “Örneğin Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayi Erdoğan, korona ile ilgili yapılan açıklama veya haberlerin virüsün kendisinden daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Buna benzer dünyanın birçok yerinde, gazetecilere yönelik fiziksel şiddete varan bir baskı söz konusu” diye konuştu. (MA)