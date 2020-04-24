Öztürk Türkdoğan: Mafyayı dışarı salanlar bir gencin talebini karşılamadı

İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ölüm orucunun 297’nci gününde yaşamını yitiren Mustafa Koçak’ın taleplerinin karşılanmamasına tepki göstererek, “Mafyayı hapisten dışarı salan bu iktidar, bir gencin adil yargılanma talebini karşılamadı” dedi.

Mustafa Koçak, “adil yargılanma” talebiyle Kırıklar 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinde başlattığı ölüm orucunun 297’nci gününde yaşamını yitirdi. Grup Yorum üyeleri ve Mustafa Koçak’ın durumuna dair daha önce İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşen İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Adalet Bakanlığına yaptıkları görüşme başvurusunun ise yanıtsız bırakıldığını söyledi.

GERİ DÖNÜŞ OLMADI

Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in yaşamını yitirmesi ardından bir kez daha hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığına görüşme başvurusunda bulunduklarını ancak hiçbir geri dönüş alamadıklarını dile getiren Türkdoğan, “Yetkililer olumlu adım atmadı. Maalesef, Mustafa’nın yaşamını yitirmesine neden olundu” dedi.

TEK TALEP: ADİL YARGILANMA

Ölüm orucu eyleminde olanların taleplerinin insani ve hukuki olduğunu ifade eden Türkdoğan, “Mustafa’nın tek talebi Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edilmesi ve verilecek raporla tahliye edilmesiydi. Mustafa ‘beni beraat ettirin’ falan dememişti. Mustafa tahliye olup, adil yargılanmak istiyordu” diye belirtti. Koçak’ın sadece bir itirafçı beyanıyla ağır cezaya mahkum edildiğini anımsatan Türkdoğan, “Bu cezanın verilmesi ve Koçak’ın talebinin kabul edilmemesi insani ve hukuki değil” diye konuştu.

BAŞVURALARA RAĞMEN GELİŞME OLMADI

Türkdoğan, “Mustafa ATK’ye sevk edilseydi, ATK onun tek başına yaşayamayacağına karar vererek, tahliyesini talep edecekti. Tıbben başka söyleyebileceği bir şey yoktu. Ama Adalet Bakanlığı bunu yapmadı. Hem Cezaevi Savcılığı’na hem de dosya Yargıtay aşamasında olduğu için avukatları Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na başvurular yaptı. Bunlara rağmen harekete geçilmedi” şeklinde konuştu.

“YAZIKLAR OLSUN”

Türkdoğan, tepkisini şöyle dile getirdi: “İnfaz kanunuyla mafyayı hapisten dışarı salan bu iktidar, bir gencin adil yargılanma talebini karşılamadı. Yazıklar olsun demekten başka diyecek bir şey yok.” (Ankara/MA)

Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi