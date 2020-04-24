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    • Salgına rağmen çalışmak zorunda kalanlar: Herkes korkuyor ama yine de iş başı yapıyor

    Kocaeli Körfez’deki işçi duraklarında, salgına rağen çalışmak zorunda kalan işçilere mikrofon uzattık.

    24 Nisan 2020 14:24
    Son Güncellenme Tarihi: 24 Nisan 2020 14:32
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    Metin DOĞAN
    Yusuf ATMACA
    Kocaeli

    Koronavirüs salgınına karşı önlem gereği sokağa çıkma sınırlaması ilan edilen illerden biri olan Kocaeli’nin Körfez ilçesinde işçilere mikrofon uzattık ve salgın sürecini değerlendirmelerini istedik.

    Körfez işçi duraklarında servis bekleyen ve mecburen işe gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden işçilerin kimisi alınan önlemleri yeterli bulurken kimisi tedirgin olduğunu ifade etti. Çalıştığı fabrikada korona vakasına rastlandığını söyleyen bir işçi “Herkes birbirinden korkuyor ama yine de iş başı yapıyoruz, mecburiyetten sokağa çıkıyoruz” dedi. Hükümetin halka yardım etmesi gerektiğini belirten işçi bir aylık yardım yapılması gerektiğini belirtti, fabrikada sosyal mesafelendirme kuralların uyulmadığını ifade eden işçi “Aynı yerde birçok işçi yan yana giyiniyoruz nasıl korunacağımızı bilmiyoruz, gereken izinler verilmeli fabrikada gereken işçi sayısı en aza indirilmeli” dedi. Alınan önlemlerin tam anlamıyla yeterli olmadığını düşünen başka bir işçi ise halkın alınan önlemlere uyum sağlayamadığını belirtti “Gelişmiş ülkelerin birçoğunda devlet çalışan kişilere destek olabildi ancak bizim ülkemizde şişirme bir ekonomi ile gittiğimiz için bunu yapamıyorlar bizlerde çalışmak mecburiyetinde kalıyoruz evde kal çağrılarına uyamıyoruz” dedi. İşçi, 15 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulansaydı vaka sayısının artmayacağını ifade etti.

    Diğer Avrupa ülkelerine göre hükümetin başarılı olduğunu düşünen bir başka işçi Sinan İzmirli ise ekonomide çarkların dönmesi için işçilerin çalışmak mecburiyetinde olduğunu söyledi. İzmirli “Bir takım kısıtlamalar getirildi hastalar, yaşlılar evde kalıyor okullar da kapatıldı. Bence hükümet bu konuda başarılı” dedi. Sokağa çıkma yasağı sürecinde işe gideceğini ifade eden İzmirli “İş yerlerinde gerekli tedbirler alınmış durumda. Mesafe kurallarına uyuluyor, işçiler korunaklı durumda” dedi.

    Alınan önlemlerin yeterli olmadığını düşünen Yaşar adında bir işçi ise çalışmak mecburiyetinde olduğunu ifade etti. “Verilen bin 100 lira kimseye yetmez. Benim harcamam en az 3 bin 500 lira, bir ev kirası 700 lira nasıl geçineceksin” diye sordu. Sokağa çıkma yasaklarının yeterli olmadığını ve yasak süresince çalışacağını söyleyen işçi “Virüs bizi de vurdu. Üç dört gün işe gitmezsen patron ücretinde kesinti yapıyor. Mecbur gitmek zorunda kalıyorsun” dedi. İş yerinde tedbir alındığını ifade eden işçi yine de tedirgin olduğunu söyledi.

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