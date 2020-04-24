Arabistan’da çalışan inşaat işçilerinin eylemleri sonuç verdi
Arabistan’ın Cidde kentinde Türkiye’ye dönmek için bekleyen DY Yapı çalışanı 200 inşaat işçisinin eylemleri sonuç verdi. İşçiler 10 günü aşkın süredir şantiyede kapalı kalmıştı.
Ekran görüntüsü, @insaatsen twitter hesabının paylaştığı videodan alınmıştır.
Arabistan’ın Cidde kentinde DY Yapı çalışanı 200 inşaat işçisi ülkede mahsur kaldı.
Koronavirüs salgınından dolayı işlerin durduğu şantiyede Türkiye’ye dönmek için bekleyen yaklaşık 200 işçi, DY Yapı firmasının ve Arabistan devletinin transfer işlemlerini gerçekleştirmemesi üzerine 10 günü aşkın süredir şantiyede kapalı kaldılar.
3 aydır maaşlarını da alamayan işçiler, Şubat ayı maaşlarını ancak 2 gün önce alabildiklerini belirtti.
Virüs salgını kapsamında da şantiyede hiçbir önlem alınmadığını belirten arkadaşlarımız sağlıklarından endişe ediyorlar.
İnşaat Emekçileri Sendikası’na ulaşan işçiler 10 gündür gerek konsolosluktan, gerek DY Yapı firmasından doğru bir ilerleme göremediklerinden dolayı bugün bir açıklama gerçekleştirdi.
Eylem sonrası işçilere ulaşan Dışişleri Bakanlığı, işçilerin 1-2 gün içinde Arabistan'da otele yerleştireceğini sonrasında işlemleri tamamlanınca Türkiye'ye döneceklerini söyledi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
April 24, 2020