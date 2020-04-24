24 Nisan 2020 13:58

Silvan’da karakoldan ailelere: Mezar taşlarından X, Q, W harflerini silin

HDP Milletvekili Semra Güzel, Silvan’da çatışmalarda hayatını kaybeden ailelerin Jandarma tarafından aranarak, mezar taşlarından X,W,Q harflerini sileceksiniz” dediği iddialarını Meclis’e taşıdı.

Avcılar Firuzköy mezarlığı

Fotoğraf: DHA

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    HDP Milletvekili Semra Güzel, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığının, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin ailelerini arayarak, "Mezar taşlarını kıracaksınız, kırdığınız taşların fotoğrafını çekip bize göndereceksiniz. X, W, Q harflerini sileceksiniz” dediği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

    MECLİS’E SORU ÖNERGESİ

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel her toplumda, her kültür ve inanışta cenazeye saygının ahlaki ve insani olduğunu hatırlattı, “Bu tür saldırılar gerek ulusal gerekse de uluslararası hukuka göre ‘insanlık suçları’ kapsamında değerlendirilmektedir” dedi.

    Güzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıtlaması için şu soruları sordu:

    • “Silvan’da yaşanan söz konusu insanlık dışı olaydan haberdar mısınız?
    • Jandarma tarafından, ailelere kendi çocuklarının, yakınlarının mezar taşlarını yıkıp fotoğraflarının çekilerek kendilerine gönderilmesi şeklinde verilen talimat hangi ahlaka, hangi yasaya, hangi hukuka dayanmaktadır?
    • Mezar taşlarında yer alan Kürtçe ifadeler nedeniyle insanlık dışı bir yöntem ve yaklaşımla ailelere kendi çocuklarının mezarını yıktırma yönünde verilen talimatın insani, ahlaki, hukuki bir izahatı var mıdır?
    • Söz konusu durumun dünya tarihinde eşine benzerine rastlanır bir örneği var mıdır?
    • Söz konusu talimatla ne amaçlanmaktadır?”
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