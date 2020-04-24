Türk-İş yönetimi 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacak

Türk-İş, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler çerçevesinde bir dizi etkinlikle kutlayacak. Bu kapsamda, Türk-İş Yönetim Kurulu, tüm işçileri temsilen Taksim Anıtı'na çelenk bırakacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü önceki seneler Çanakkale, Hatay ve Kocaeli gibi farklı şehirlerde kutladıklarını anımsattı. Bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü farklı bir şehirde kutlama düşüncesinde olduklarını ancak Kovid-19 salgınının ortaya çıktığını belirten Atalay, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında yeni bir kutlama programı hazırladıklarını söyledi.

1 Mayıs'ın anlam ve önemine uygun olarak kutlanması için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Atalay, şu bilgileri verdi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, sosyal mesafe kuralına mutlak şekilde uymak şartıyla sembolik katılımlarla bölge ve 81 ildeki temsilciliklerimizde toplantılarla kutlayacağız. Bu toplantılarda, 1 Mayıs Bildirimiz okunacak ve tüm iş yerlerine gönderilecek. Bağlı sendikalarımız, sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlarla 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacak. Bunların yanında, 1 Mayıs'ın ruhuna uygun şekilde Türk-İş Yönetim Kurulu olarak tüm işçileri temsilen Taksim Anıtı'na çelenk bırakacağız."

Emek örgütlerine de çağrıda bulunan Atalay, "Gelecek yıl 1 Mayıs'ı, emeği temsil eden tüm kesimlerle birlikte düzenleyeceğimiz coşkulu bir mitingle kutlamak istiyoruz. Ülkemizin ve çalışanların bu birlikteliğe ihtiyacı var." dedi. (AA)